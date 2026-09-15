Lietuvos bankas nekeičia šių metų prognozės: ko tikėtis?

Tuo metu 2027-ųjų BVP prognozė pagerinta 0,4 procentinio punkto iki 2,4 proc., o 2028 metų – sumažinta 0,2 punkto iki 3,1 procento.
„Artimiausiu metu Lietuvos ekonomika turėtų augti gana tolygiai, stipresnė išorės paklausa kompensuos mažesnį antros pakopos lėšų impulsą ir jo prablėsimą, mažesnis vartojimo šuolis reiškia ir mažesnį atoslūgį kitąmet“, – naujausių makroekonominių prognozių pristatyme antradienį sakė LB vadovas Gediminas Šimkus.
Pasak jo, naujausias prognozes daugiausia lėmė nuosaikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. LB teigimu, gyventojai neskuba išleisti atsiimtų lėšų – iki rugpjūčio jiems pervesta 3,5 mlrd. eurų, o, LB vertinimu, iki birželio pabaigos vartojimui buvo išleista apie 0,6 mlrd. eurų.
Teigiama, jog dalis gautų pinigų gali būti išleista vėliau, tačiau tai neturėtų sukelti didelio papildomo postūmio vidaus paklausai artimiausiu metu.
„Skaičiuojame, kad iš viso šiais metais vartojimui bus išleista apie 800 mln. eurų, tai vartojimą padidins 1,3 proc., BVP kilstels per 0,4 proc., bet nelikus šito poveikio vartojimui kitąmet poveikis BVP jau taptų neigiamas“, – aiškino G. Šimkus.
G. Šimkaus teigimu, prie ekonomikos augimo šiemet ir kitąmet daugiau prisidės eksportas, kurį palaikys padidėjusi Lietuvos prekybos partnerių paklausa. Investicijų raida taip pat tebėra palanki – jas skatina ES finansuojami projektai ir didėjančios išlaidos gynybai.
„Užimtumas lieka aukštas, darbo užmokestis auga sparčiau nei kainos, todėl žmonių perkamoji galia ir toliau didės“, – sakė G. Šimkus.
„Trumpuoju laikotarpiu Lietuvos ekonomika yra pakankamai atspari, bet ilgesniu laikotarpiu šito atsparumo nebeužteks, augimą turėsime vis labiau grįsti našumu ir konkurencingumu“, – pridūrė jis.
Vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų sudaryti 5,1 proc., 2027 metais – 3,1 proc., o 2028 metais – 2,6 proc. Anksčiau LB prognozavo, kad vidutinė infliacija šiemet sieks 5,1 proc., kitąmet – 3 proc.
Pasak LB, įtampa ir neapibrėžtumas Artimuosiuose Rytuose lėmė energijos kainų šuolį, kurio poveikis persidavė ir kitoms kainoms, ypač transporto paslaugoms. Bendrą kainų augimą slopino lėčiau brangęs maistas.
Nedarbas šiemet turėtų siekti 6,7 proc., o 2027 metais sumažėti iki 6,6 proc.
Vidutinis darbo užmokestis šiais metais turėtų augti 9,4 proc., o kitąmet – 7,6 proc.
Gediminas Šimkus apie spaudimą infliacijai
Lietuvos bankui (LB) prognozuojant, kad infliacija šiemet turėtų siekti 5,1 proc., LB vadovas Gediminas Šimkus sako, kad kai kuriais mėnesiais ji gali viršyti ir 6 proc., tačiau nuo kitų metų pradžios spaudimas kainoms turėtų silpnėti.
„Nuo kitų metų pradžios Lietuvoje infliacinis spaudimas turėtų pradėti nuosekliai silpnėti“, – naujausių makroekonominių prognozių pristatyme antradienį sakė G. Šimkus.
Pasak jo, infliaciją stabdys mažėsiantis energijos kainų augimas, silpnesnis mokesčių poveikis, lėtesnis darbo užmokesčio augimas ir Europos Centrinio Banko pinigų politika.
„Kelias žemyn gali būti netolygus, infliacijos rizikos yra į viršų, tiek įtampos dujų ir naftos rinkose, tiek ir brangstančios gamybai naudojamos prekės, dėl kurių gali augti ir galutinė kaina vartotojams“, – teigė centrinio banko valdybos pirmininkas.
G. Šimkus pažymėjo, kad dabartinė kainų augimo situacija nedžiugina – dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose pabrangusi energija persidavė vartotojų kainoms, o 5 proc. ribą infliacija Lietuvoje viršijo gegužę.
„Energija yra tapusi pagrindiniu infliacijos šaltiniu, per metus ji išbrango Lietuvoje beveik penktadaliu, kita svarbi infliacijos dedamoji yra paslaugų kainos“, – sakė G. Šimkus.
„Gera žinia yra dėl maisto kainų, jų augimas sulėtėjo, tai atsvėrė dalį energijos kainų augimo poveikio“, – pridūrė jis.
Pasak G. Šimkaus, pagal bendrą infliacijos lygį Lietuvoje ji yra viena didžiausių ES, o didžiąją dalį lėmė mokestiniai pakeitimai: „Jei atmestume mokestinių pakeitimų poveikį, infliacija Lietuvoje daugmaž priartėtų prie ES vidurkio“.
LB prognozuoja, kad vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų siekti 5,1 proc., 2027 metais – 3,1 proc., o 2028 metais – 2,6 proc. Anksčiau LB prognozavo, kad šis rodiklis šiemet sieks 5,1 proc., kitąmet – 3 proc.
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