Lietuviams – prastos žinios dėl maisto kainų

Vieni panevėžiečiai dėl maisto kainų nedejuoja.
„Aš labai nepykstu ant tos Lietuvėlės. Yra kaip yra“, – sakė vyras.
„Ungurių nevalgome, žinot, pagal įperkamumą valgome. Kas ungurius, kas lydekas, kas akcijinę prekę, kas šprotus“, – kalbėjo moteris.
Kitus maisto kainos verčia tikrinti visus prekybos centrus.
„Kur pamatau nuolaidas, ten ir važiuoju. Tai viskas atsiliepia į kainą“, – pasakojo praeivis.
„Mėsos produktai, pienas, varškė, sviestas – viskas kyla“, – sakė kitas vyras.
Per mėnesį pabrango ledai, jūros gėrybės, dalis pieno produktų, taip pat jau pagamintas maistas.
„Jautiena brangsta. Stebėjome, pavyzdžiui, tokius produktus kaip obuoliai. Tai obuoliai pabrango 17 proc.“, – sakė Žemės ūkio duomenų centro skyriaus vadovė Irma Jankauskienė.
„Ką valgome, viskas yra pabrangę. Iš tikrųjų ieškome akcijų, kas pigiau. Taip ir sukamės, kaip didžioji Lietuvos dalis“, – pasakojo praeivė.
Tačiau dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose rekordiškai išaugusios energetikos kainos maisto sektoriaus dar nepasivijo. Priešingai.
„Netgi yra nedidelė maisto defliacija. Pastaruoju metu matėme 2 proc. kritimą“, – aiškino „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Pigo dalis daržovių ir uogų bei kiti kasdien vartojami produktai.
„Kiaulienos mėnesio pokytis – kaina nukritusi 12,5 proc. Taip pat bulvių kaina 12,5 proc. kritusi. Ir duonos – 4,7 proc. Tai pagrindiniai produktai mūsų krepšeliuose“, – sakė I. Jankauskienė.
Parduotuvėse gal ir pigiau, bet verslo sąnaudose jau kaupiasi tai, kas netrukus bus perkelta vartotojams.
„Nafta, dujos, elektra ir šildymas lems, kad mes iš maisto defliacijos, tai yra maisto kainų kritimo, pereisime prie maisto kainų augimo“, – prognozavo A. Izgorodinas.
Naftos kaina per mėnesį pakilo apie 10 proc. Dujos nuo konflikto Irane pradžios brango beveik tris kartus.
„10 proc. naftos kainos augimas didina metinę maisto infliaciją beveik 1,5 proc., o 10 proc. europietiškų dujų kainos augimas didina metinę maisto infliaciją 0,7 proc.“, – aiškino A. Izgorodinas.
Be energetikos, verslui didėja ir prekių transportavimo sąnaudos.
Pasikeitė vairuotojų apmokėjimo tvarka – vietoje dienpinigių mokamas įprastas darbo užmokestis. Verslui kas mėnesį tai kainuoja papildomus 100 tūkst. eurų.
„Mums papildomai per metus tai atsieis daugiau nei 1 mln. eurų įmonei“, – sakė „Norfos“ vadovas Dainius Dundulis.
Nuo Naujųjų metų didėja ir kelių mokestis sunkiasvorėms transporto priemonėms. Vietoje fiksuotos rinkliavos teks mokėti už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą. Dundulio skaičiavimu, kilometro kaina kils 30 centų.
Nereikia net spėlioti, kur visa tai nuguls.
„Visi priimti reikalavimai ir mokesčiai sueina į kainų dedamąją“, – teigė D. Dundulis.
Anot ekonomistų, nereikia pamiršti ir kylančių atlyginimų. Kitąmet jie vidutiniškai didės 7 proc.
„Ir tai bus papildomos sąnaudos tiek patiems ūkininkams, tiek perdirbėjams, tiek pardavėjams, kurie tiekia šias prekes į lentynas“, – aiškino ekonomistas Marius Dubnikovas.
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Tad maisto kainos jau netrukus didės.
„Spalį, lapkritį, gruodį, manau, bus 3–4 proc. Manau, kad tai yra labai realu“, – prognozavo A. Izgorodinas.
Tačiau kai kurie lietuviai dėl kainų nesijaudina. Sako, kad gyvenimas tik gerėja.
„Žiūrint, kieno kokie poreikiai. O man ir nereikėjo taikytis. Aš nekreipiu į tai dėmesio“, – atsakė praeivė.
„Valgo vis daugiau, gyvena vis geriau ir sako, kad visą laiką blogiau. Pažiūrėkite statistiką, kiek nutukėlių yra“, – kalbėjo vyras.
Latvija dar vasarą sumažino PVM daliai maisto produktų. Vietoje 21 proc. dabar 12 proc. tarifas taikomas duonai, pienui, paukštienai ir kiaušiniams.
Lietuva kaimynės pavyzdžiu sekti neskuba.
„Latvija taiko tas priemones. Labai brangiai kainuoja biudžetui, bet efektas yra labai nedidelis. Jei padarytumėte apklausas tarp gyventojų, jie šito pokyčio nėra pajutę“, – sakė finansų ministras Taurimas Valys.
„Šiuo metu PVM lengvata šildymui būtų tikrai labiau reikalinga, nes ji leistų žmonėms daugiau nusipirkti maisto“, – teigė A. Izgorodinas.
Dalis ekonomistų dramatizuoti neskuba. Sako, kad daug kas priklausys nuo to, kaip toliau rutuliosis konfliktas.
„Blogų naujienų srautas nebedidėja ir tai gali reikšti, kad mes esame arti piko arba jau praėjome tam tikrus kritinius taškus. Tai reiškia, kad kainų spaudimas ateityje gali švelnėti“, – sakė M. Dubnikovas
Metinė infliacija Lietuvoje siekia 6 proc. – tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungoje.
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