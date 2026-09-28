Lietuviai išleidžia daugiau: mažmeninės prekybos apyvarta pasiekė 15,1 mlrd. eurų

Vien rugpjūtį, palyginti su liepa, prekyba augo 0,1 proc. iki 2,053 mlrd. eurų, o palyginti su pernai rugpjūčiu, augimas siekė 3,7 proc.
Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta per mėnesį sumažėjo 0,3 proc., ne maisto – 0,1 proc., degalų – augo 1,4 proc., per metus – atitinkamai augo 0,8 proc., 9,2 proc. ir smuko 3,3 proc.
Tuo metu maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) per aštuonis mėnesius siekė 1,3 mlrd. eurų – 4,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien rugpjūtį ji siekė 189,5 mln. eurų – 0,8 proc. daugiau nei liepą ir 5,8 proc. daugiau nei prieš metus.
Labiausiai šiemet augo nespecializuotų parduotuvių apyvarta – 24,4 proc., užsakomasis pardavimas paštu arba internetu – 17,8 proc., o sumažėjo specializuotų parduotuvių apyvarta – 3,2 procento.
Per mėnesį labiausiai didėjo informacijos ir ryšių technologijų įrangos, kultūros ir poilsio prekių, laikrodžių, juvelyrinių dirbinių prekyba – 3,7 proc., tekstilės, drabužių ir avalynės – 3,6 proc., taip pat degalų – 1,4 proc., tuo metu visų kitų prekių grupių prekyba smuko, o labiausiai – 2,5 proc. – specializuotose parduotuvėse.
Duomenys pateikiami pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis.
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