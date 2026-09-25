 Lietuva pateikė EK prašymą išmokėti dar 1,1 mlrd. eurų RRF lėšų

Lietuva pateikė EK prašymą išmokėti dar 1,1 mlrd. eurų RRF lėšų

2026-09-25 15:42
BNS inf.

Lietuva pateikė prašymą Europos Komisijai (EK) išmokėti dar 1,1 mlrd. eurų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) plano lėšų.

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<span>Lietuva pateikė EK prašymą išmokėti dar 1,1 mlrd. eurų RRF lėšų</span>
Lietuva pateikė EK prašymą išmokėti dar 1,1 mlrd. eurų RRF lėšų / magnific.com nuotr.

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Tai jau septintas ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, penktadienį pranešė Finansų ministerija.

Pasak jos, šiuo prašymu atsiskaitoma už tarpmiestinio susisiekimo reformą, investicijas sveikatos, energetikos, pastatų renovacijos, kibernetinio saugumo, švietimo, inovacijų ir kitose srityse.

„Europinės investicijos regionuose gerina vietos žmonių gyvenimo kokybę, suteikia postūmį verslams ir investicijoms, o kuriamos naujos darbo vietos sudaro sąlygas dirbti ir užsidirbti“, – pranešime teigė ministras Taurimas Valys.

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