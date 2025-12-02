„Via Lietuva“: kitąmet daugiausiai bus investuojama į šių kelių ir tiltų tvarkymą

„Kitais metais didžiausias dėmesys bus skiriamas avarinei infrastruktūrai – tiltams, viadukams. Tai infrastruktūra, kai nebegalime laukti, o tiesiog ji ant tiek yra bloga (...), kad jau negali net ūkininkai patekti į savo laukus, arba intensyviausiuose keliuose ribojame sunkųjį transportą“, – antradienį BNS sakė „Via Lietuvos“ Infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas.
„Čia jau nebe finansavimo klausimas, o tiesiog pajėgumų klausimas – rinkos, kiek gali tų tiltų sutvarkyti“, – pridūrė jis.
2026 metais galėtų būti rekonstruota apie 30 kritinės būklės tiltų ir viadukų.
Šiais metais „Via Lietuva“ rekonstravo 26 tiltus ir viadukus, iš kurių 10 buvo kritinės būklės, dar 160, kuriems reikėjo tik dalinio sutvarkymo, buvo atnaujinti.
„Via Lietuvos“ generalinio direktoriaus Martyno Gedaminsko teigimu, iki 2027-ųjų keliuose ketinama įdiegti šešias vilkikų svarstykles, kurios saugotų pagrindinius kelius, nes neleistų vežti per daug krovinių.
„Yra atlikta visa studija, įvertinta, kur visoje Lietuvoje ir visame tinkle jų (svarstyklių – BNS) reikėtų daugiausia, bet pirmo etapo tikslas yra būtent įsirengti intensyviausiuose ruožuose ir tenai, kur yra susikirtimai su kitais magistraliniais keliais tam, kad turėtume didžiausią poveikį arba didžiausią efektą iš pačių suinstaliuotų svarstyklių“, – diskusijoje apie „Via Lietuvos“ 2025 metų veiklos rezultatus bei 2026 metų planus žurnalistams teigė M. Gedaminskas.
J. Norbuto teigimu, ilgalaikėje perspektyvoje į svarstyklių įrengimą preliminariai planuojama investuoti apie 18 mln. eurų: „Tai priklausys nuo būtent pirkimų ir pasižiūrėsime, kiek tai kainuoja ir pagal tai žiūrėsime, koks kokios yra galimybės būtent jas įrengti.“
Konkrečiais vietas, kur tokios svarstyklės bus įdiegtos, bendrovė žada paviešinti vėliau, baigusi potencialių vietų analizę. Projektui kitąmet įmonė numatė skirti 6 mln. eurų.
Bendrovės teigimu, svėrimo sistemas sudaro kelio dangoje ir šalia jo įrengti davikliai, kurie sunkvežimiui važiuojant jį užfiksuoja ir pagal ratų spaudimo jėgą nustato ašies apkrovas ir jo bendrą svorį. Nustačius, kad vilkikas viršija leistiną svorį, sistema duomenis perduoda į administracinių nusižengimų registrą.
