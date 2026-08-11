Liepą – suderinta 5,4 proc. metinė ir 4,1 proc. vidutinė metinė infliacija

Pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuotas šis rodiklis siekė 5,9 procento.
Suderinta vidutinė metinė infliacija liepą siekė 4,1 proc., o pagal VKI – 4,5 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Mėnesio infliacija – birželį, palyginti su geguže, – pagal SVKI ir VKI buvo po 0,5 procento.
Metinei infliacijai, apskaičiuotai pagal SVKI, daugiausia įtakos turėjo šilumos energijos, benzino, dyzelino, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, cigarečių, elektros energijos, medienos, įskaitant granules ir briketus, spiritinių gėrimų ir likerių, atostogų išvykų, vaistų, vakcinos ir kitų vaistinių preparatų, augalų, sėklų ir gėlių kainų padidėjimas.
Infliaciją mažino garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atkūrimo įrenginių, gaminių iš mėsos, subproduktų, naudotų automobilių, šviežių ar atšaldytų vaisinių daržovių, šviežių kaulavaisių ir sėklavaisių, kitų žaidimų, žaislų ir mėgstamų dalykų, asmeninių transporto priemonių dalių kainų sumažėjimas.
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