Licencijos verslui bus išduodamos supaprastinta tvarka

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) teigimu, naujos taisyklės padės atsisakyti dabar taikomų perteklinių reikalavimų, leis verslui greičiau gauti licencijas elektroniniu būdu.
„Administracinės naštos verslui mažinimas – vienas Lietuvos ekonomikos transformacijos plano „3i“ prioritetų, kuriuo siekiame naštą verslui sumažinti 35 procentais, o paslaugų teikimo greitį padidinti dvigubai. Tad licencijavimo pakeitimai – tai dar vienas žingsnis patogesnių paslaugų link“, – pranešime teigia ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zailskas.
Nurodoma, kad pagal pakeitimus licencijas išduodančios institucijos turės užtikrinti galimybę prašymus ir dokumentus pateikti elektroniniu būdu per vieno langelio principu veikiančią sistemą – Elektroninių valdžios vartų portalą arba per ją pasiekiamą kitą informacinę sistemą.
Jeigu licencijai išduoti reikalingi duomenys jau yra valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, juos turės gauti pati licenciją išduodanti institucija, o ne pateikti pareiškėjas.
Priimant naujus licencijavimo pakeitimus, kiekvienas naujas reikalavimas turės būti pagrįstas. Institucijos turės įvertinti, kokią problemą sprendžia licencijavimas, ar jis būtinas ir proporcingas, ar nėra mažiau ribojančių alternatyvų ir ar laikomasi nediskriminavimo principo.
Taip pat bus nustatyti bendri licencijų duomenų teikimo į Licencijų informacinę sistemą ir veiksmų su licencijomis fiksavimo reikalavimai.
Anot ministerijos, tai padės nuosekliai tvarkyti informaciją apie licencijų išdavimą, keitimą, sustabdymą ar panaikinimą ir užtikrins sprendimų atsekamumą.
Naujausi komentarai