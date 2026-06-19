LEA: vidutinės benzino, dyzelino ir SND kainos penktadienį sumažėjo

Anot jos, didmeninės degalų kainos nepasikeitė ir, nors Brent naftos kaina išlieka žemiau 80 JAV dolerių už barelį, tebėra 10,2 proc. didesnė nei prieš konflikto Artimuosiuose Rytuose pradžią.
Dyzelino kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 1,669 ki 1,959 eurų už litrą, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,780 eurų už litrą – 1,8 proc. mažiau nei ketvirtadienį (1,812 eurų už litrą).
Benzino kainos penktadienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,56 iki 1,889 eurų už litrą, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,669 eurų už litrą – 2,2 proc. mažiau nei ketvirtadienį (1,737 eurų už litrą).
SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,68 iki 0,959 eurų už litrą, o vidutinė SND kaina siekė 0,806 eurų už litrą arba 0,9 proc. mažiau nei ketvirtadienį (0,813 euro už litrą).
Didmeninė benzino kaina ketvirtadienį Lietuvoje buvo 1,51 eurų už litrą, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 eurų už litrą (trečiadienį didmeninė benzino kaina buvo 1,51 eurų už litrą, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 eurų už litrą).
Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį buvo 79,85 JAV dolerių už barelį (trečiadienį – 79,55 dolerių už barelį).
Palyginimui, vasario 27 d., prieš konflikto Artimuosiuose Rytuose pradžią, vidutinė Brent naftos kaina buvo 72,48 dolerių už barelį arba 10,2 proc. mažesnė nei ketvirtadienį.
Informaciją agentūrai apie kuro kainas penktadienį pateikė 69 degalais prekiaujančios įmonės, valdančios 752 degalinių.
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