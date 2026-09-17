LEA vadovė dėl sutrikusio tiekimo iš Saudo Arabijos: „Orlen Lietuva“ naftos gamybai turi

„Saudo Arabijos įvykiai paveikė spalio mėnesio krovą, tačiau, mūsų žiniomis, „Orlen Lietuva“ jau yra apsirūpinusi tiekimu didžiajai daliai savo maksimalios gamybos“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė Agnė Bagočiutė.
Anot jos, bendrovei žaliava tiekiama iš Norvegijos ir Alžyro.
„Šį mėnesį numatyti trys naftos kroviniai iš šių šalių. Vienas iš Norvegijos atplaukusių laivų naftą jau išsikrovė prieš porą dienų, kitas šiuo metu laukia iškrovimo. Alžyre pakrautas laivas Lietuvą turėtų pasiekti būtent šiandien“, – teigė A. Bagočiutė.
Kaip rašė BNS, Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymų Europos klientams po neseniai įvykdytos dronų atakos prieš jos naftotiekį, vedantį link Raudonosios jūros, kuris tapo alternatyviu eksporto maršrutu Rijadui po to, kai Iranas užblokavo Hormuzo sąsiaurį.
„Orlen Lietuvą“ valdanti Lenkijos valstybinė energetikos įmonė „Orlen“ trečiadienį pranešė užsitikrinusi papildomą tiekimą savo naftos perdirbimo gamykloms Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje sudarydama sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų.
A. Bagočiutė pabrėžė, kad tai nereikš kuro kainų korekcijų žemyn.
„Alternatyvūs tiekimo šaltiniai kainuos, todėl degalų pigimo tikėtis tikrai neverta“, – sakė LEA vadovė.
Buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis savo ruožtu sakė, kad pakankamai naftos Lietuva gali užsitikrinti per Būtingės terminalą, o šalyje galima tikėtis panašių kuro kainų kaip Skandinavijoje.
„Kai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsiveš per terminalą. (...) Lietuvoje kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, nebūsime kažkokia sala. Nereikia panikuoti“, – LRT radijui sakė R. Masiulis.
„Orlen“ iš Saudo Arabijos gauna apie 40 proc. žalios naftos savo naftos perdirbimo gamykloms. Bendrovė nurodo atidžiai stebinti pasaulinės rinkos pokyčius ir priduria, kad žaliavos tiekimas į jos Lenkijos ir kitas naftos perdirbimo gamyklas tęsiasi be sutrikimų. Naftos perdirbimo gamyklos taip pat dirba visu pajėgumu.
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