LEA: tai padariusiems gyventojams išmokėta beveik 43 mln. eurų dotacijų

Jos teigimu, žmonės aktyviai keičia senus šildymo katilus naujais. Nuo penktadienio, LEA septintą kartą kviečia teikti paraiškas ir pasinaudoti valstybės finansavimu gyventojus, kurie senus šildymo įrenginius jau pasikeitė moderniais ir efektyviais. Jiems numatoma paskirstyti papildomai dar 3,3 mln. eurų dotacijų.
„Džiugina žmonių aktyvumas ir noras rinktis efektyvesnius bei tvaresnius būsto šildymo įrenginius, kurie padeda mažinti ir išlaidas energijai, ir aplinkos taršą. Kad gyventojams būtų lengviau pasirinkti jų būstui tinkamus šilumos siurblius ar kitus šildymo įrenginius, parengėme rekomendacijas, kurios padės apsispręsti. Toliau kiekvieną metų ketvirtį skelbsime kvietimus teikti paraiškas ir gauti dotacijas, pakeitus taršius šildymo katilus“, – pranešime sako LEA direktorė Agnė Bagočiutė.
Primenama, kad parama teikiama jau įsirengus naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras, jeigu tokie šilumos siurbliai skirti šildyti būstą. Kartu su paraiška reikia pateikti ir mokėjimo prašymą bei įrenginio įsirengimą patvirtinančius dokumentus. Paraišką galima teikti užpildant elektroninę paraiškos formą.
Anot LEA, gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų išlaidų, pakeitus neefektyvų katilą į šilumos siurblį, ir apie 1,5 tūkst. eurų – įsirengus 5-osios klasės biokuro katilą. Dotacija apskaičiuojama taikant fiksuotus įkainius ir atsižvelgiant į šilumos įrenginio galią.
Pagal Energetikos ministerijos patvirtintas projektų finansavimo sąlygas, paramą gali gauti tie gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 26 d. įsirengė naują šilumos gamybos įrenginį – katilą ar šilumos siurblį – vieno arba dviejų butų gyvenamajame name arba sodo name, kuris buvo šildomas vandens pagrindu veikiančia šildymo sistema.
Teigiama, kad dėl dotacijų taip pat gali kreiptis gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2024 m. gruodžio 16 d. jau atnaujino šilumos gamybos įrangą, jeigu paramos kreipiasi dėl įrengto šilumos siurblio oras-oras, arba šilumos gamybos įrenginį yra pasikeitę bute, esančiame kitos paskirties pastate ar daugiabutyje, jeigu būstas buvo šildomas, naudojant koklinę krosnį ar židinį.
Vienas namų ūkis gali teikti tik vieną paraišką dėl vieno buto, individualaus namo ar sodo namo jau pakeisto šildymo katilo pakeitimo finansavimo. Bendras pateikiamų paraiškų skaičius neribojamas, jei katilai keičiami įvairiuose būstuose.
Pasak LEA, iki 2029 m. numatytas daugiau nei 112,4 mln. eurų valstybės finansavimas neefektyvių šildymo įrenginių keitimui būstuose. Siekiama pakeisti 20,5 tūkst. neefektyvių ir taršių šildymo įrenginių namų ūkiuose bei sukurti 166,3 MW papildomų atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumų.
