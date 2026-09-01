LEA įvertino fiksuotos elektros kainas

Jos duomenimis, per savaitę šalyje pasigaminome 94 proc. suvartotos elektros energijos – 208,8 gigavatvalandžių (GWh), trūkstama elektros energija importuota iš Švedijos ir Latvijos.
Didmeninės elektros energijos kainos savaitės vidurkis siekė 0,096 euro už kWh – tai 22,4 proc. mažiau už ankstesnės savaitės vidutinę kainą.
Palyginimui, pernai tuo pačiu metu, rugpjūčio 25–31 d., didmeninė vidutinė elektros kaina buvo 0,104 euro už kWh, šalyje pasigaminta 77 proc. suvartotos elektros energijos.
LEA teigimu, Elektros energetikos įstatymas nustato, kad nepriklausomi tiekėjai privalo „siūlyti buitiniams vartotojams 12 ir 24 mėnesių, o kitiems vartotojams – 12 mėnesių fiksuotos kainos sutartis“ tik tada, „kai turi daugiau kaip 200 tūkst. vartotojų“.
Per savaitę siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinės kainos vienos laiko zonos planui sumažėjo nuo 0,301 euro už kWh iki 0,300 euro už kWh, dviejų laiko zonų planui – nuo 0,290 euro iki 0,289 euro už kWh.
Tuo metu siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinės kainos per savaitę sumažėjo nuo 0,301 euro iki 0,300 euro už kWh, dviejų laiko zonų planui – nuo 0,290 euro iki 0,289 euro už kWh.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina (viena laiko zona, apskaičiuota pagal pastarosios savaitės „Nord Pool“ biržos vidutinę kainą) praėjusią savaitę sumažėjo nuo 0,301 euro už kWh iki 0,300 euro už kWh, dviejų laiko zonų planui – nuo 0,290 euro už kWh iki 0,289 euro už kWh.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugpjūčio mėnesį – 0,250 euro už kWh, arba 2 proc. didesnė už liepos mėnesio vidutinę kainą,
Šiuo metu 5 mėn., 14 mėn. ir 23 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po vieną tiekėją, 24 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo du tiekėjai, o 12 mėn. kainos fiksavimą – visi trys tiekėjai.
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