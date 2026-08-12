LEA: gyventojai pateikė per 1,3 tūkst. paraiškų kompensacijoms

Agentūra pažymi, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 mln. eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma.
„Valstybė tam skiria realią finansinę pagalbą, o šiame kvietime lėšų dar yra, todėl kviečiu gyventojus nelaukti ir pasinaudoti galimybe. Kreiptis galima tada, kai naujas šildymo įrenginys jau sumontuotas ir veikia, o galutinis atsiskaitymas su pardavėju priklauso nuo jūsų sutarčių“, – pranešime cituojamas energetikos ministras Lukas Savickas.
LEA vadovė Agnė Bagočiutė teigia, kad nors paraiškų sulaukiama kiekvieną dieną, šio papildomo kvietimo tempas yra gerokai ramesnis.
„Didelė dalis gyventojų, iki šiol jau pakeitusių šildymo sistemas, dėl kompensacijų kreipėsi liepos 1 d. paskelbtuose kvietimuose, kai paraiškos dėl itin didelės –15 mln. eurų – dotacijų sumos buvo pateiktos per labai trumpą laiką. Dabar pagal galiojantį kvietimą gyventojai paraiškas gali teikti neskubėdami, jiems patogiu metu. Paraiškų priėmimas vyksta sklandžiai“, – sakė A. Bagočiutė.
Pasak jos, kvietimai neefektyvių katilų keitimui ir toliau planuojami skelbti kiekvieną metų ketvirtį dar bent 4 kartus iki 2027 metų liepos 1 dienos.
LEA duomenimis, nuo 2023 metų naujus šildymo įrenginius įsirengė daugiau kaip 19,3 tūkst. gyventojų, jiems išmokėta per 63,6 mln. eurų.
Kitą kvietimą, kurio metu ketinama paskirstyti 6 mln. eurų, planuojama skelbti spalio 1 dieną.
Kompensacijos teikiamos vietoje senos šildymo sistemos įsirengus naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras, skirtus šildyti būstą.
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