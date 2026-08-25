 LEA: benzino ir dyzelino kainos per parą vėl šoktelėjo

LEA: benzino ir dyzelino kainos per parą vėl šoktelėjo

2026-08-25 13:02
ELTOS inf.

Benzino ir dyzelino vidutinės kainos antradienio rytą Lietuvoje padidėjo daugiau nei 3 proc., o suskystintos naftos dujos (SND) pabrango 0,32 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

<span>LEA: benzino ir dyzelino kainos per parą vėl šoktelėjo</span>
LEA: benzino ir dyzelino kainos per parą vėl šoktelėjo / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienį svyravo nuo 1,98 euro iki 2,19 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,11  euro ir buvo 3,32 proc. didesnė nei pirmadienį (2,04 euro).

Mažiausia dyzelino kaina buvo „Tripletas“ tinklo degalinėje Mažeikiuose – 1,98 euro, o didžiausia – šimtas šešiolikoje „Viada“ tinklo degalinių, dvidešimt vienoje „Circle K“ tinklo degalinėje, trijose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse, „Kriketas“ tinklo degalinėje Trakuose bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų rajono savivaldybėje. Pastarosiose litras šių degalų kainavo 2,19 euro.

Benzino kainos siekė 1,69–1,89 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,82 euro ir buvo 3,76 proc. didesnė nei pirmadienį (1,76 euro).

Pigiausias benzinas antradienio rytą buvo dviejose „Emsi“ tinklo degalinėse Klaipėdoje, kur litras šių degalų kainavo 1,69 euro.

Didžiausia jo kaina fiksuota šimtas devyniolikoje „Viada“ tinklo degalinių, dvidešimt devyniose „Circle K“ tinklo degalinėse, trijose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse, „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Varėnos rajono savivaldybėje, „Emsi“ tinklo degalinėje Vilniaus rajono savivaldybėje, „Kriketas“ tinklo degalinėje Trakuose, „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų rajono savivaldybėje bei „Šventosios investicijos“ tinklo degalinėje Šventojoje – 1,89 euro.

Tuo metu SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,67 euro iki 0,94 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,32 proc. mažesnė nei pirmadienį 0,76 euro.

Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo keturiose „Madalva“ tinklo degalinėse – 0,67 euro, o didžiausia, siekusi 0,94 euro, fiksuota  „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.

Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 24 dieną Lietuvoje buvo 1,67 euro, dyzelino didmeninė kaina – 1,97 euro.

Brent naftos kaina rinkoje rugpjūčio pirmadienį siekė 92,17 JAV dolerio už barelį.

Šiame straipsnyje:
LEA
degalai
degalų kainos
kainos
benzinas
dyzelinas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų