LEA: benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje sumažėjo

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,87 euro iki 2,17 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,98 euro ir buvo 0,80 proc. mažesnė nei penktadienį (1,99 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Mažeikiuose – 1,87 euro. Tuo metu brangiausias dyzelinas pirmadienį buvo Lašų žemės ūkio bendrovės degalinėje Rokiškio rajone, kur litras šių degalų kainavo 2,17 euro.
Benzino kainos siekė nuo 1,61 euro iki 1,89 euro. Vidutinė benzino kaina pirmadienį sudarė 1,73 euro ir buvo 0,52 proc. mažesnė nei penktadienį (1,74 euro).
Pigiausias benzinas buvo dviejose „Baltic Petroleum“ degalinėse Klaipėdoje, kur kainavo 1,61 euro, o brangiausias – „Circle K“ tinklo degalinėje Kretingoje. Pastarojoje litras benzino kainavo 1,89 euro.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,66 euro iki 0,94 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,52 proc. didesnė nei penktadienį (0,76 euro).
Mažiausia SND kaina pirmadienį rytą buvo keturiose „Madalva“ degalinėse ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,66 euro. Tuo metu didžiausia SND kaina buvo „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone, kur litras dujų atsiėjo 0,94 euro.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 7 dieną Lietuvoje buvo 1,51 euro, o dyzelino didmeninė kaina siekė 1,82 euro.
Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 83,55 JAV dolerio už barelį.
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(be temos)