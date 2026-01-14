 LB pradeda išankstinę prekybą proginėmis monetomis Lietuvos kovai prieš sovietus atminti

2026-01-14 06:53
BNS inf.

Minint 35-ąsias Sausio 13-osios įvykių metines, Lietuvos bankas (LB) pradeda išankstinį tam skirtų proginių monetų rinkinio platinimą – savaitę jų bus galima įsigyti internetu, o vėliau – nuo sausio 21 dienos – ir fiziškai.

LB pradeda išankstinę prekybą proginėmis monetomis Lietuvos kovai prieš sovietus atminti / Lietuvos banko nuotr.

Anot LB, aštuonių apyvartinių įvairių verčių monetų numizmatinis rinkinys „Neginkluotai rezistencijai Lietuvoje 1940–1990 m.“ skirtas įamžinti ilgametį taikų šalies pasipriešinimą sovietinei okupacijai bei laisvės siekį.

„Monetų rinkiniu primename, kad laisvė nėra savaime suprantama. Lietuvos laisvė buvo iškovota ne tik ginklu, bet ir dvasine stiprybe, atkaklumu bei pilietine drąsa. Neginkluota rezistencija tapo pamatu nepriklausomybės atkūrimui”, – pranešime sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Pasak centrinio banko, monetų vizuale bus atspindėtos totalitarinių režimų okupacija, represijos, tremtys bei pasipriešinimas sovietams.

Iš viso bus išleista 6 tūkst. rinkinių, kurių vieno kaina sieks 28 eurus (su PVM). Rinkinį sudaro 1 cento, 2, 5, 10, 20 ir 50 centų,1 euro ir 2 eurų monetos su Lietuvos nacionaline puse.

Monetų nacionalinės pusės dailininkas – Antanas Žukauskas, bendrosios eurų pusės autorius – Luc'as Luycx'as (Lukas Liuksas). Rinkinys nukaldintas Lietuvos monetų kalykloje.

