Kredito unijoms šie metai nebuvo pelningi

Pasak jo, unijų pelnas smuko dėl sumažėjusių palūkanų – jų pajamos sausio–rugsėjo mėnesiais smuko 1,5 proc. iki 72,2 mln. eurų.
LB Prudencinės priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė pabrėžė, kad dėl pasikeitusios situacijos rinkoje unijoms svarbu efektyvinti veiklą.
„Kredito unijos auga ir stiprėja, visgi jau ne pirmą ketvirtį mažėjantis kredito unijų pelningumas patvirtina, kad situacija rinkoje keičiasi, todėl veiklos efektyvumo didinimo klausimas tebėra prioritetinis kredito unijų darbotvarkėje“, – pranešime teigė ji.
Unijų turtas šiemet augo 3 proc. iki 1,7 mlrd. eurų, paskolų portfelis – 5,5 proc. iki 1,3 mlrd. eurų, indėlių portfelis – 2 proc. iki 1,4 mlrd. eurų.
Ataskaitas Lietuvos bankui pateikė 59 kredito unijos, vienijančios 169,8 tūkst. narių.
