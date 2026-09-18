Kur lietuviams apsipirkti apsimoka labiausiai?

Ryškus lietuvių išlaidų augimas Latvijoje buvo užfiksuotas vasarą.
„Pagal kortelių duomenis, liepą lietuvių atsiskaitymai Latvijoje smarkiai ūgtelėjo, palyginti su birželiu. Birželį lietuviai Latvijoje maisto produktams išleido apie 220 tūkst. eurų. Liepą ši suma jau siekė 313 tūkst. eurų, o rugpjūtį – apie 330 tūkst. eurų. Augimas yra ženklus. Žinoma, tam įtakos turi ir tai, kad lietuviai daugiau keliauja į Latviją, tačiau kelionių augimas nėra toks didelis, kaip išaugusios išlaidos maistui“, – teigė „Revolut“ komunikacijos vadovė Baltijos šalyse Akvilė Adomaitytė.
Ženklus augimas matomas ir vertinant atskiras prekybos kategorijas.
„Jei žiūrėtume atskiras išlaidų kategorijas, pavyzdžiui, prekybos centruose, augimas siekė 50–60 proc., priklausomai nuo prekybos centro. Jei lygintume su praėjusiais metais, augimas siekia apie 20–30 proc., tad jis tikrai yra ženklus. Alkoholinių gėrimų parduotuvėse augimas kai kur siekia ir du kartus, o palyginti su praėjusiais metais – apie pusantro karto“, – sakė pašnekovė.
Vis dėlto didžiausia lietuvių išlaidų dalis Latvijoje tenka maistui.
„Daugiausia išleidžiama maistui prekybos centruose. Iš esmės Latvijoje lietuviai apsipirkinėja tuose pačiuose prekybos centruose, kurie veikia ir Lietuvoje“, – aiškino A. Adomaitytė.
Tiesa, nors išlaidos Latvijoje auga, tačiau populiariausia apsipirkimo kryptis lietuviams vis dar išlieka Lenkija.
„Jei lygintume bendras išleidžiamas sumas, Latvijoje augimas yra ženklus, tačiau lietuviai visada daugiausia pinigų palikdavo Lenkijoje. Ji visada buvo lyderė. Matome, kad ten žmonės ne tik apsipirkinėja, bet ir keliauja. Auga ir išlaidos maistui, ir kelionių išlaidos – automobilių nuomai, viešbučiams ir panašiai. Greičiausiai daugelis lietuvių tiesiog derina abu šiuos dalykus“, – kalbėjo specialistė.
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Pokyčių buvo matyti ir degalų rinkoje. Lenkijoje sumažinus pridėtinės vertės mokestį (PVM) degalams, lietuvių išlaidos trumpam šoktelėjo.
„Jei žiūrėtume absoliučias sumas, kiek žmonės išleidžia, tikrai lyderiauja prekybos centrai. Tiesa, pasižiūrėjome į savaitę, kai Lenkijoje nuo rugpjūčio 17 d. buvo sumažintas PVM degalams. Tą savaitę augimas buvo tikrai ženklus – lietuviai degalams išleido apie 11 proc. daugiau. Efektas buvo labai trumpalaikis. Dar po savaitės augimas jau buvo beveik neigiamas, o dar po savaitės išlaidos vėl krito. Matyt, kitos aplinkybės lietuvių gyvenimuose susiklostė taip, kad vėliau daugiau važiuoti piltis degalų nebevyko“, – pasakojo A. Adomaitytė.
Tiesa, pigesnių prekių paieškos užsienyje, anot pašnekovės, nėra išskirtinis lietuvių bruožas.
„Veikiame visoje Europoje ir visame pasaulyje, tad tai nėra kažkokia išskirtinė lietuvių savybė. Visame pasaulyje žmonės elgiasi panašiai, t. y. ieško galimybių apsipirkti pigiau“, – apibendrino komunikacijos vadovė Baltijos šalyse.
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