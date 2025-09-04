Kristupas Vaitiekūnas sako, kad laikinai akcizo didinimą būtų galima stabdyti tik dyzelinui

„Turbūt kalba eitų tiktai apie dyzelino akcizo laikiną sustabdymą didėjimo, kadangi praeitos valdžios numatytas trijų metų planas, kaip akcizas didėja, buvo labai optimistiškas ir prognozės buvo labai optimistiškos, dėl to dyzelino akcizo didėjimas galėtų būti pristabdytas vieniems metams“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė kandidatas.
Komentuodamas galimus didesnius tabako, alkoholio akcizus, jis ragino pirmiausia įvertinti Lietuvos geografinę padėtį.
„Ar tikrai mes surinksim tuos pinigus, ar tiesiog paskatinsime kontrabandą“, – svarstė K. Vaitiekūnas.
Laikinai stabdyti degalų akcizų didinimą, bet didinti akcizą tabakui, alkoholiui ir elektroninėms cigaretėms bei jų priedams numatyta naujosios valdančiosios socialdemokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“ koalicijos sutartyje.
Prezidentūra jau anksčiau teigė skeptiškai vertinanti siūlymus atidėti sprendimus dėl akcizų kurui didinimo.
Iškastinio kuro akcizams šiemet pradėta taikyti anglies dioksido (CO2) dedamojo, dėl to akcizas benzinui augo 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui – 41,7 proc., suskystintoms automobilių dujoms – apie 22 proc.
Skaičiuojama, kad litras benzino dėl didesnių mokesčių brango apie 6-7 centais, dyzelino – 13-16 centų, žymėto dyzelino – 3 centais, suskystintų dujų – 4 centais.
Pernai vasarą dar praėjusios kadencijos valdančiųjų akcizai trims metams buvo didinami siekiant padidinti finansavimą krašto apsaugai.
