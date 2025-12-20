 Krašto apsaugos ministerija baigia naudoti šių metų asignavimus

2025-12-20 08:07
Saulius Jakučionis (BNS)

Likus pusantros savaitės iki metų pabaigos, Krašto apsaugos ministerija (KAM) išnaudojo kiek daugiau nei 94 proc. 2025 metais numatyto gynybos biudžeto.

Krašto apsaugos ministerija baigia naudoti šių metų asignavimus / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

„Šių metų Krašto apsaugos ministerijos biudžeto vykdymas šiai dienai siekia 94,3 proc.“, – penktadienį BNS nurodė ministerija.

Lapkritį portalas „15min“ skelbė dalies opozicijos nuogąstavimus, kad keičiantis ministerijos vadovybei ir stringant kai kurių su įsigijimais susijusių darbo grupių veiklai, gali būti panaudoti ne visi šiemet numatyti asignavimai gynybai.

Šių metų gynybos biudžetas siekė apie 4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba beveik 3,35 mlrd. eurų.

Dar ketvirtadienį KAM buvo informavęs BNS, kad tuomet buvo panaudotas 71 proc. biudžeto, bet žadėta artimiausiomis dienomis atlikti didelius mokėjimus už ginkluotę.

2025 metais ministerija mokėjo įmokas už tankus „Leopard“, raketinės artilerijos sistemas HIMARS, oro gynybos sistemas NASAMS, haubicas CAESAR ir kitą ginkluotę bei amuniciją.

Kitąmet gynybos biudžetas sieks 5,38 proc. BVP arba 4,78 mlrd. eurų.

 

