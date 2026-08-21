Kaunas: bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus

Taip ministerija reaguoja į Valstybės kontrolės auditą, kuriame vertinti 2021–2025 metų krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimai.
„Valstybės kontrolės auditas (...) patvirtino tai, apie ką buvo kalbama metų metus: įsigijimų sistema veikė be aiškių terminų, be atskirtų atsakomybių ir be efektyvios stebėsenos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pranešė R. Kaunas.
Pasak jo, iki 59 proc. išaugusi neįvykusių pirkimų dalis susidarė ne per trumpą laiką, nes gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus.
„Todėl šiandien matome anksčiau priimtų ir nepriimtų sprendimų rezultatą“, – sakė ministras.
KAM teigimu, siekiant spartinti įsigijimus jau inicijuota viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų peržiūra, stiprinama pirkimų stebėsena, rizikų valdymas ir vidaus kontrolė, tobulinamas projektinis valdymas.
Ministerija taip pat kuria mechanizmą, kuris leistų mobilizacijos ir karo atveju operatyviau vykdyti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus.
Krašto apsaugos sistemos pirkimų duomenys pradėti valdyti vienoje Pirkimų valdymo informacinėje sistemoje. Gynybos resursų agentūrai, Infrastruktūros valdymo agentūrai ir Kertiniam valstybės telekomunikacijų centrui suteiktas centrinės perkančiosios organizacijos statusas.
Taip pat įkurta tarpinstitucinė pirkimų būdo pagrindimo komisija, nustatomi specializuoti viešųjų pirkimų efektyvumo vertinimo rodikliai.
Lietuvos kariuomenė savo ruožtu atnaujina pajėgumų plėtros planus pagal aktualius poreikius ir saugumo situaciją, stiprinamos įsigijimų specialistų kompetencijos, motyvacija ir karjeros galimybės.
R. Kaunas tvirtina, kad 2021–2025 metais problemos įsigijimų srityje buvo ignoruojamos, o būtini pokyčiai nebuvo įgyvendinti.
„Audito išvados patvirtina, kad pokyčius krašto apsaugos sistemoje vykdome tinkama linkme“, – teigia ministras.
Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), apie 4,8 mlrd. eurų. Šalies pareigūnai teigia, kad kitąmet gynybai skiriama BVP dalis taip pat turėtų būti ne mažesnė nei 5 proc.
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