Jaunos šeimos gali teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui

„Jaunų šeimų įsikūrimas regionuose yra svarbus valstybės prioritetas, todėl siekiame padėti joms tvirčiau žengti šį svarbų žingsnį ir kurti savo ateitį ten“, – pranešime teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Viceministras Tadas Vinokuras penktadienį teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti.
Kaip BNS nurodė ministrės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, pasibaigus prašymų priėmimo laikui jie bus reitinguojami pagal prioritetus – savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje.
Anot ministerijos, pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia.
Paraiškos priimamos nuo pirmadienio 9 val. iki penktadienio 12 val. Dėl techninių priežasčių prašymo nepavykus pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS), taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotu laišku.
Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10 proc. subsidija, du vaikus – 12,5 proc., tris ir daugiau vaikų – 15 proc. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkst. eurų, o įsigyjamo būsto vertė – ne daugiau nei 120 tūkst. eurų.
Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto, išskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršija 14 kv. metrų arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60 procentų.
Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų.
Vyriausybės siūlomame vadinamajame paramos šeimai pakete žadama apie 67 mln. eurų padidinti paramą šeimų pirmajam būstui.
(be temos)