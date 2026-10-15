 Jaunieji ūkininkai reikalauja įrodymų: kreipėsi į ministrą

Jaunieji ūkininkai reikalauja įrodymų: kreipėsi į ministrą

2026-10-15 12:56
Dovydas Tamosynas (ELTA)

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką, reikalaudama pateikti dokumentus, įrodančius, kad rengiant paramos ūkininkams dėl išaugusių trąšų ir degalų kainų schemą buvo konsultuojamasi su žemdirbių organizacijomis ir atsižvelgta į jų pasiūlymus. 

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<span>Jaunieji ūkininkai reikalauja įrodymų: kreipėsi į ministrą</span>
Jaunieji ūkininkai reikalauja įrodymų: kreipėsi į ministrą / S. Žiūros / BNS nuotr.

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Sąjunga taip pat prašo pagrįsti paramos skyrimo kriterijus ir įvertinti viceministrės Ligitos Valalytės teiginius, kad kaltinimai dėl nevykstančio dialogo su ūkininkais yra melas.

Kreipimesi prašoma pateikti konsultacijų su žemdirbių organizacijomis dokumentus, nurodyti, kurie ūkininkų pasiūlymai buvo priimti, atmesti ar įgyvendinti iš dalies, bei paaiškinti tokių sprendimų motyvus.

Sąjunga taip pat reikalauja pagrįsti paramos kriterijus, pagal kuriuos kompensacijos būtų skiriamos ūkiams, turintiems ne daugiau kaip 300 hektarų žemės ir ne daugiau kaip 300 pieninių karvių.

Siekiama, kad būtų pateikti skaičiavimai, parodantys, kokia paramos dalis numatoma skirtingo dydžio ūkiams, ir paramos schemos poveikio vertinimą – jeigu toks vertinimas nebuvo atliktas, prašoma paaiškinti, kodėl.

Be to, K. Mažeikos prašoma įvertinti L. Valalytės viešų pareiškimų faktinį pagrindą ir jų atitiktį tarnybinės etikos reikalavimams. Jei nepakaktų faktų ūkininkų kritiką vadinti melu, sąjunga reikalauja viešai patikslinti arba atsiimti šiuos teiginius ir atsiprašyti ūkininkų bei jų atstovų.

Kaip skelbė ELTA, viceministrė šią savaitę sakė, kad rengiant paramos ūkininkams dėl išaugusių trąšų ir degalų kainų schemą buvo atsižvelgta į dalį žemdirbių pasiūlymų, o vidutinė parama ūkiui sudarys apie 4 tūkst. eurų.

Viceministrė taip pat atmetė kritiką, kad paramos modelis skatina ūkių stambėjimą, ir tikino, jog smulkiųjų ūkių palaikymas yra vienas iš ministerijos prioritetų.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga
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