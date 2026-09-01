Įvertino Lietuvos BVP augimą

Nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos ekonomikos augimas siekė 4,1 proc.
Antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, BVP augo 1,7 procento.
Tuo metu pirmąjį pusmetį, palyginti su 2025-ųjų sausiu–birželiu, BVP augo 3,3 proc. (ir pašalinus, ir nepašalinus sezono bei darbo dienų skaičiaus įtaką) iki 43,1 mlrd. eurų.
Antrasis BVP įvertis, palyginti su liepos pabaigoje skelbtu pirmuoju, nesikeitė.
Vertinant gamybos metodu, antrąjį ketvirtį didžiausią teigiamą įtaką BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai.
Prekių ir paslaugų eksportas augo 2,4, importas – 1,5 proc.
Trečiasis antrojo ketvirčio BVP įvertis bus skelbiamas spalio 1 dieną.
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