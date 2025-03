Įvertino, kiek augs Lietuvos BVP ir kokios galime tikėtis infliacijos

„OP Financial Group“ vyresnysis ekonomistas Joona Widgrenas (Jona Vidgrenas) teigė, kad labiausiai Lietuvos BVP šiais metais augins eksportas, investicijos ir pramonė.

„Eksporto situacija Lietuvoje išliks gana gera ir šiuo atžvilgiu prisidės prie augimo, be to, nedidelis BVP augimo paspartėjimas atsiras dėl investicijų, ypač privačių investicijų augimo. Be to, mažesnis nusivylimo lygis ir gamybos ciklo atsigavimas taip pat skatins investicijų augimą“, – spaudos konferencijoje trečiadienį teigė J. Widgrenas.

Tačiau bankas 0,5 proc. punkto iki 3 proc. padidino šių metų vidutinės metinės infliacijos prognozę, o 2026 metais bankas prognozuoja 2,5 proc. infliaciją.

„Tačiau, kaip ir visose Baltijos šalyse bei beveik visame pasaulyje, pastaraisiais mėnesiais rizikos aplinka šiek tiek pablogėjo, todėl padidėjo neigiamos rizikos, susijusios su BVP ir eksporto augimu. Vis dėlto vis dar tikimasi gana gero Lietuvos ekonomikos augimo“, – pabrėžė J. Widgrenas.

J. Widgreno teigimu, Baltųjų rūmų žadami įvesti 25 proc. importo muitai Europos Sąjungai (ES) jos ekonomikai itin didelio tiesioginio poveikio nepadarys.

„Tiesioginis (JAV muitų – BNS) poveikis euro zonos BVP šiemet ir kitais metais vidutiniškai sieks apie 0,11 proc. per metus, todėl galima tikėtis, kad tiesioginis poveikis bus gana nedidelis. Įdomu tai, kad neužtikrintumo šokas dėl (...) tarifų gali būti kur kas didesnis nei pats tiesioginis poveikis“, – sakė „OP Financial Group“ ekonomistas.

Jis taip pat pabrėžė, kad Baltijos šalių eksporto į JAV dalis yra vidutinė arba mažesnė nei ES vidurkis – daugiausia eksportuoja Lietuva, po jos rikiuojasi Estija ir Latvija.

„Baltijos šalių ekonomikoms JAV nėra itin reikšmingas prekybos partneris. Žinoma, jis svarbus, tačiau, palyginti su Europa, JAV vaidmuo Baltijos šalių eksporte yra mažesnis arba panašus į vidutinį Europos eksporto lygį į JAV“, – sakė J. Widgernas.

Ekonomistas pridūrė, kad situacija gana sparčiai keičiasi.

„Žinoma, šiuo metu gana sunku tiksliai įvertinti tarifų poveikį, nes situacija keičiasi beveik kasdien arba bent kas savaitę. Todėl vis dar nežinome, kokia bus tarifų situacija vasarą ar vėliau šiais metais“, – aiškino J. Widgernas.