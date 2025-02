Ekonomistų prognozės nedžiugina – laukia iššūkių?

„Infliacija po truputį pradeda reaguoti į tuos mokestinius pokyčius, kurie padaryti praėjusių metų gale – pirma, tai degalų kainų padidėjimas, ypač dyzelino, antra – minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA) padidinimas“, – BNS sakė „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Pasak jo, taip pat gerokai pasikeitė infliacijos struktūra – sausį jos spartėjimą didžiąja dalimi lėmė 2,6 proc. siekusi prekių infliacija, kuri buvo didžiausia nuo 2023 metų vasaros pabaigos.

„Luminor“ banko vyriausiojo ekonomisto Žygimanto Maurico teigimu, dėl augusio darbo užmokesčio šiais metais taip sparčiai nebeaugs perkamoji galia, o vidutinė metinė infliacija gali pasiekti ir 4 procentus.

„Perkamoji galia augs, bet ji neaugs taip sparčiai, nes darbo užmokesčio augimas, tikimasi, bus šiek tiek lėtesnis, tačiau vis dar išliks spartus, bet vidutinė metinė infliacija gali siekti link 4 procentų, arčiau negu trijų. Pagrindinės priežastys yra vis dar sparčiai augančios paslaugų kainos“, – BNS sakė Ž. Mauricas.

Vis dėlto jis pabrėžė, kad pernai perkamoji galia augo labiau nei ji smuko 2022 metais.

Aš nenustebčiau, jeigu mes šiais metais matysime infliaciją, kuri artės netgi prie 5 procentų, tai čia jau būtų tam tikras iššūkis.

„Praeitais metais mes turėjom dviženklį atlyginimų augimą, kai infliacija vidutinė metinė mažiau nei vienas procentas buvo, tai perkamosios galios augimas buvo itin spartus ir praeitais metais lietuvių perkamoji galia išaugo labiau nei ji smuko 2022 metais. (...) Per vienerius metus kompensavome netektį“, – sakė Ž. Mauricas.

Ekonomistas taip pat pridūrė, kad šiais metais atskirų mėnesių infliacija gali artėti ir prie 5 procentų.

„Reikia tikėtis, kad iki didesnio lygio nekils, bet aš nenustebčiau, jeigu mes šiais metais matysime infliaciją, kuri artės netgi prie 5 procentų, tai čia jau būtų tam tikras iššūkis“, – sakė analitikas.

Tuo metu A. Izgorodino teigimu, „Citadele“ bankas šiemet prognozuoja 2,7 proc. infliaciją, tačiau neatmetama, kad šią prognozę pavasarį teks kiek padidinti.

„Manau, kad tai dar ne pabaiga – vasarį ir kovą galbūt turėsime dar spartesnę metinę infliaciją (...), tai yra logiška, nes užtrunka tam tikrą laikotarpį, kol įmonės sureaguoja į MMA ir ypač degalų kainų padidėjimą. Šie aspektai jau atsispindėjo sausio infliacijoje, bet tik iš dalies“, – aiškino ekonomistas.

Ž. Mauricas pabrėžė, kad infliacija gali kilti dėl spartaus pinigų masės augimo.

„Vienas dalykas, tai yra labai spartus pinigų masės augimas Lietuvoje. Pinigų kiekiai, masė auga triženkliu greičiu, praktiškai augimas paspartėjo iki 12 procentų sausio mėnesį“, – sakė jis.

„Ir ypač šie ir kiti metai bus labai didžiulis srautas, taip pat darbo užmokesčiai auga vis dar dviženkliu greičiu, taip pat turime teigiamą užsienio prekybos balansą, vėlgi dėl to pakankamai tas įdirbis taip pat prisideda prie augimo, taip pat – kreditavimo apimtys didėja Lietuvoje, tiek verslo, tiek gyventojams“, – teigė Ž. Mauricas.

„Taip pat lūkesčiai labai geri, tie pinigai, jie neužsibūna, po pagalvėmis nėra padedami, jie toliau liejasi į ekonomiką, be to, nepamirškime to, kad palūkanos yra mažinamos“, – pridūrė jis.

Anot A. Izgorodino, infliacijai didžiausią riziką kelia energetikos išteklių kainos Europoje, jos šiuo metu yra maždaug du kartus didesnės nei prieš metus – tai didina įmonių kaštus, verčia verslą didinti kainas.

„Jeigu dujų saugyklos Europoje toliau tuštės tokiu pat tempu, tai Europos Sąjunga rizikuoja pavasarį pabaigti su ypač žemu lygiu dujų saugyklose, dėl ko atitinkamai visą likusį šių metų laikotarpį dujos gali kainuoti panašiai, kaip ir dabar“, – teigė A. Izgorodinas.

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, mėnesio infliacija Lietuvoje – sausį, palyginti su gruodžiu, – siekia 1,8 proc., o metinė – sausį, palyginti su pernai sausiu – 3,6 proc., o vidutinė metinė infliacija (paskutinius 12 mėnesių, palyginti su ankstesniu tokiu pat laiku) siekė 1 proc.

Mėnesio infliacija fiksuojama penktą mėnesį iš eilės, iki tol du mėnesius vyravo defliacija. Metinė infliacija pernai svyravo nuo 0,4 proc. iki 1,3 proc., o sausį pašoko iki 3,6 proc. Tuo metu vidutinė metinė infliacija, iki tol 12 mėnesių smukusi pernai gruodį pradėjo kilti.