Įvardijo, kiek lietuviai planuoja išleisti Kalėdoms

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Ką parodė jūsų apklausa? Ar lietuviai šiemet nusiteikę paišlaidauti Kalėdoms?
– Iš „Ikea“ atlikto tyrimo matome, kad Lietuvos gyventojai nusiteikę gerokai optimistiškiau negu praėjusiais metais. Apklaustieji sako, kad patiria gerokai mažiau streso dėl planuojamų išlaidų Kalėdoms. Didesnė jų dalis planuoja išlaidas išlaikyti labai panašiame lygyje, kaip ir praėjusiais metais, o dešimtadalis teigia, kad išleis daugiau. Jeigu paimtumėme Kalėdoms skirtą piniginę, tai didžiausią jos dalį sudarytų išlaidos, skirtos dovanoms. Tai yra nenuostabu, nes lietuviai ir estai – vieni didžiausių dovanotojų Baltijos šalyse. Pavyzdžiui, vienas iš keturių teigia, kad dovanoms skirs apie 200 eurų. Latvijos gyventojai šiais metais planuoja pataupyti ir sako, kad bandys sutilpti iki 100 eurų. Dosniausia dovanotojų grupė priklauso amžiui nuo 30 iki 60 metų. Jie planuoja taip pat pirkti dovanas didesnei daliai žmonių – bent 3–4 asmenims, o kai kurie sako, kad net iki 10 asmenų šiais metais planuoja apdovanoti. Kita išlaidų dalis – maistui. Ši piniginės dalis – šiek tiek mažesnė. Apie trečdalį Lietuvos gyventojų teigia norintys sutilpti iki 100 eurų, o po to proporcingai pasidalija: apie 20–30 procentų sako, kad jiems reikės 150–200 eurų. Mažiausia piniginės dalis – kalėdinėms dekoracijoms. Maždaug pusė gyventojų sako, kad planuoja sutilpti iki 30 eurų. Tačiau yra ir tokių didžiųjų Kalėdų fanų, kurie teigia, kad kalėdinėms dekoracijoms išleis 100 arba netgi daugiau eurų.
– Lietuviai ir estai yra dosnesni dovanotojai nei latviai. Pastarieji planuoja išleisti 100 eurų, o lietuviai ir estai – 200. Mes planuojame išleisti praktiškai dvigubai daugiau. Kaip manote, kodėl tokios tendencijos? Ar geriau gyvename, daugiau uždirbame, ar pas mus tiesiog brangiau?
– Sunku pasakyti. Tai galėtų lemti ir apskritai bendras toks optimizmas visuomenėje, ekonominė šalies padėtis ir pasitikėjimas, kas bus rytoj. Tiesiog daugybė faktorių.
– Kiek žmonių viršija numatytą biudžetą?
– Apie pusė apklaustų Lietuvos gyventojų teigia, kad jiems pavyksta išsilaikyti biudžeto rėmuose, o penktadalis prisipažįsta jį viršijantis. Geriausiai biudžetą sekasi kontroliuoti vyresnei auditorijos daliai, tuo tarpu jaunesnė teigia, kad dažniausiai išlipa iš suplanuoto savo biudžeto.
– Kas žmonėms Kalėdų laikotarpiu kelia daugiausia nerimo?
– Didžiausias streso šaltinis ruošiantis šventėms ir Kalėdoms – dovanų paieška. Apie trečdalis žmonių teigia, kad jiems tenka pasukti galvą tiek sugalvojant, ką nupirkti, tiek ir telpant į savo suplanuotą biudžetą. Galiausiai tam tikras nerimo šaltinis, dėl kurio reikia pagalvoti, tai – išlaidos visoms šventėms, ir kaip į nusistatytą biudžetą sutilpti.
Naujausi komentarai