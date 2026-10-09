 INVL įsteigė iki 200 mln. eurų fondą šioms investicijoms

INVL įsteigė iki 200 mln. eurų fondą šioms investicijoms

2026-10-09 10:06
BNS inf.

Alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“ įsteigė iki 200 mln. eurų fondą, kuris investuos į Vidurio ir Rytų Europos bankų kapitalą.

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<span>INVL įsteigė iki 200 mln. eurų fondą šioms investicijoms </span>
INVL įsteigė iki 200 mln. eurų fondą šioms investicijoms / L. Balandžio / BNS nuotr.

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„INVL European Banking Opportunities Fund“ investicijos apims ES nares ir šalis kandidates, penktadienį pranešė „INVL Asset Management“.

„Vidurio ir Rytų Europos ekonomikos bei bankų sektorius auga sparčiau nei Vakarų Europos, tačiau kapitalo jam vis dar trūksta. Matome galimybių investuoti patraukliomis sąlygomis ten, kur galime prisidėti prie bankų augimo kaip ilgalaikis akcininkas“, – pranešime teigė INVL privataus kapitalo vadovas Vytautas Plunksnis.

„Tokio tipo privataus kapitalo sandoriuose paprastai dalyvauja instituciniai investuotojai. Šis fondas yra viena iš retų galimybių privatiems investuotojams investuoti kartu su jais“, – pranešime teigė INVL Šeimos biuro vadovė Asta Jovaišienė.

Pasak jos, šios investicijos skirtos didesnę riziką toleruojantiems investuotojams. Dėl didesnio nei įprastai minimalios investicijos slenksčio (0,5 mln. eurų) fondas orientuotas į tuos, kurie gali ir nori tiesiogiai dalyvauti stambiuose privataus kapitalo sandoriuose.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms pritarė Lietuvos bankas. Fondas galės investuoti tiek į kontrolinius, tiek į mažumos  akcijų paketus, taip pat dalyvauti didinant bankų kapitalą.

Numatoma fondo trukmė – šešeri metai su galimybe ją pratęsti dar ketveriems metams.

Fondo vienetus platina finansų maklerio įmonė „INVL Financial Advisors“, Lietuvoje veikianti su prekės ženklu INVL Šeimos biuras, o Latvijoje ir Estijoje – su „INVL Family Office“.

Pirmąjį fondo platinimo etapą ketinama užbaigti iki šių metų pabaigos.

Šiame straipsnyje:
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