 Įjungiamas šildymas dalies miestų pastatuose su senais šilumos punktais

Įjungiamas šildymas dalies miestų pastatuose su senais šilumos punktais

2026-10-12 06:27
BNS inf.

Visuose Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais pirmadienį įjungiamas šildymas.

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<span>Įjungiamas šildymas dalies miestų pastatuose su senais šilumos punktais</span>
Įjungiamas šildymas dalies miestų pastatuose su senais šilumos punktais / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

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Tokių pastatų sostinėje yra 464 – apie kelis procentus visų šildomų pastatų, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1 proc. miesto gyventojų, BNS informavo savivaldybė.

Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams.

Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti.

Šildymą įjungia ir kitos savivaldybės, tarp jų – Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos.

Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną – šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai.

Šiame straipsnyje:
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