„Ignitis grupė“: pakeista gaminančių vartotojų apskaita kompensuos iki 70 proc. nuostolių

Jono Rimavičiaus teigimu, likusią dalį bus bandoma padengti koreguojant paslaugų kainodarą.
„Manome, kad priimti pakeitimai padengs apie 60–70 proc. nuostolio, kurį patiriame šiuo metu. Taigi, vis dar liks tam tikra dalis, kurią bandysime dengti per savo kainodaros sprendimus“, – nuotoliniame susitikime su investuotojais trečiadienį sakė J. Rimavičius.
Kaip rašė BNS, liepos pradžios Seimas priėmė Vyriausybės teiktas Atsinaujinančių išteklių energetikos ir Elektros energetikos įstatymų pataisas, kuriomis išlaikytas nepriklausomiems tiekėjams nuostolingas dvipusės apskaitos modelis, tačiau numatyta jiems kompensuoti nuostolius – jie patiriami dėl skirtingos kainos dieną, kai saulės elektra gaminama, ir vakaro arba žiemos laiko, kai ji naudojama.
„Nuspręsta palikti dvipusę apskaitą, tačiau įvesti papildomą mokestį tiek gaminantiems vartotojams, tiek įprastiems klientams, kuris padengtų neigiamą poveikį (nuostolį nepriklausomiems tiekėjams – BNS), kurį daro gaminantys vartotojai“, – aiškino J. Rimavičius.
Energetikos ministerija yra aiškinusi, kad dvipusės apskaitos modelis sudaro palankias sąlygas gaminantiems vartotojams, tačiau tiekėjai patiria nuostolių, nes skiriasi jų į elektros tinklus patiektos ir per kaupimo laiką susigrąžintos energijos vertė.
Pakeitimais taip pat nustatyta vienoda kompensavimo tvarka už sukauptą, bet nesuvartotą elektrą, apskaičiuotą pagal svertinį biržos kainų vidurkį, kurią turės taikyti nepriklausomi tiekėjai.
Dar numatyta, kad gaminantys vartotojai, gaunantys garantinio tiekimo paslaugą, visiškai padengs jo sąnaudas, kai atgauna elektrą iš tiekėjo.
VERT vadovas Renatas Pocius anksčiau teigė, kad garantinį tiekimą pasirinkę gaminantys vartotojai „Ignitis grupės“ bendrovei Elektros skirstymo operatorius (ESO) šiemet gali sugeneruoti beveik tris kartus didesnį nei pernai – 17 mln. eurų nuostolį, o tai didins galutinę elektros kainą vartotojams.
Ministerijos teigimu, įstatymų pakeitimai įsigalios rugsėjį, tačiau jie bus taikomi nuo kitų metų pradžios.
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