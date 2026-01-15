 Grupės darbuotojų atleidimų pernai mažėjo

2026-01-15 10:13
BNS inf.

Užimtumo tarnyba pernai gavo 58 pranešimus apie grupės darbuotojų atleidimus, buvo  numatyta atleisti 2 tūkst. dirbančiųjų – mažiau nei 2024 ir 2023 metais, skelbia tarnyba.

Grupės darbuotojų atleidimų pernai mažėjo / Asociatyvi freepik.com nuotr.

2024 metais buvo paskelbta 70 grupės atleidimų dėl 3,3 tūkst. darbuotojų, o 2023 metais – atitinkamai 66 ir 2,8 tūkst.

Pernai daugiausiai – 17 – grupės atleidimų buvo gamybos įmonėse, tačiau mažiau nei 2024 ar 2023 metais, kai šis rodiklis buvo atitinkamai 31 ir 34.

Vien gruodį apie grupės darbuotojų atleidimus pranešė 8 darbdaviai, numatantys atleisti apie 200 darbuotojų.

Apie numatomus atleidimus skelbė dvi gamybos (86 darbuotojai), po vieną –  statybos (39), administracinės ir aptarnavimo (42), IT (14), prekybos (11), transporto (11) įmonės ir JK ambasada (11).

Prieš metus buvo gauti penki pranešimai dėl 400 žmonių atleidimo. 

