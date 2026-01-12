Gruodį – suderinta 0,2 proc. mėnesio defliacija, 3,2 proc. metinė infliacija

Suderinta vidutinė metinė infliacija (12 mėnesių, palyginti su ankstesniu tokiu pat laikotarpiu) siekė 3,4 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Pagal anksčiau skelbtą vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota mėnesio defliacija siekė 0,1 proc., metinė infliacija – 3,4 proc., o vidutinė metinė - 3,8 procento.
Metinei infliacijai, apskaičiuotai pagal SVKI, daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių paslaugų, mėsos ir jos produktų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, tabako gaminių, spirituotų gėrimų, nuomos, alaus, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto kainų padidėjimas bei elektros, automobilių, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainų sumažėjimas.
Naujausi komentarai