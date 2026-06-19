Gripo protrūkiai paveikė penkis paukštynus: po intensyvių pastangų jiems leista atnaujinti veiklą

Tarnyba atkreipia dėmesį, kad tik visapusiškai atlikus ir vėliau įvertinus valymo, stiprios dezinfekcijos ir kitas būtinas procedūras, ūkiai galėjo teikti prašymus veiklai atnaujinti. VMVT patvirtino leidimus vėl pradėti auginti naminius paukščius, bet pabrėžia, kad grėsmė šiam virusui patekti į paukščių ūkius išlieka visoje šalyje.
Pasak tarnybos, paukščių gripo protrūkiai sukelia ne tik tiesioginius nuostolius – sunaikinami paukščių pulkai, taikomi veiklos apribojimai ir biologinio saugumo ribojimai – bet ir ilgalaikes pasekmes visam sektoriui.
Pernai dėl paukščių gripo ūkiuose iš viso sunaikinta daugiau kaip 300 tūkst. skirtingų naminių paukščių (vištų dedeklių, kalakutų, žąsų, ančių). Taip pat sunaikinti visi užkrėsti produktai: kiaušiniai (daugiau kaip 1 mln.), žaliavos lesalui (50 tonų).
Anot VMVT, ūkių atsigavimas dažnai trunka metus ir ilgiau: reikia atkurti gamybinius pajėgumus, sustiprinti biosaugos sistemas ir atstatyti pasitikėjimą produkcija rinkoje.
(be temos)