 Gripo protrūkiai paveikė penkis paukštynus: po intensyvių pastangų jiems leista atnaujinti veiklą

Gripo protrūkiai paveikė penkis paukštynus: po intensyvių pastangų jiems leista atnaujinti veiklą

2026-06-19 16:17
ELTOS inf.

Pernai Lietuvoje fiksuoti paukščių gripo protrūkiai paveikė penkis paukštynus Šilutės, Kaišiadorių, Kretingos ir Marijampolės rajonuose. Po daugiau nei metus trukusių intensyvių pastangų visiems šiems ūkiams leista atnaujinti veiklą, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

<span>Gripo protrūkiai paveikė penkis paukštynus: po intensyvių pastangų jiems leista atnaujinti veiklą</span>
Gripo protrūkiai paveikė penkis paukštynus: po intensyvių pastangų jiems leista atnaujinti veiklą / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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Tarnyba atkreipia dėmesį, kad tik visapusiškai atlikus ir vėliau įvertinus valymo, stiprios dezinfekcijos ir kitas būtinas procedūras, ūkiai galėjo teikti prašymus veiklai atnaujinti. VMVT patvirtino leidimus vėl pradėti auginti naminius paukščius, bet pabrėžia, kad grėsmė šiam virusui patekti į paukščių ūkius išlieka visoje šalyje.

Pasak tarnybos, paukščių gripo protrūkiai sukelia ne tik tiesioginius nuostolius – sunaikinami paukščių pulkai, taikomi veiklos apribojimai ir biologinio saugumo ribojimai – bet ir ilgalaikes pasekmes visam sektoriui.

Pernai dėl paukščių gripo ūkiuose iš viso sunaikinta daugiau kaip 300 tūkst. skirtingų naminių paukščių (vištų dedeklių, kalakutų, žąsų, ančių). Taip pat sunaikinti visi užkrėsti produktai: kiaušiniai (daugiau kaip 1 mln.), žaliavos lesalui (50 tonų).

Anot VMVT, ūkių atsigavimas dažnai trunka metus ir ilgiau: reikia atkurti gamybinius pajėgumus, sustiprinti biosaugos sistemas ir atstatyti pasitikėjimą produkcija rinkoje.

Šiame straipsnyje:
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
paukščių gripas
ūkiai

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Išvada
Paukščių gripas - ne juokai.
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