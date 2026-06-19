 Gera žinia vairuotojams – degalų kainos sumažėjo

Gera žinia vairuotojams – degalų kainos sumažėjo

2026-06-19 16:14
BNS inf.

Per šią besibaigiančią savaitę degalų kainos mažėjo visose trijose Baltijos šalių sostinėse, rodo naujausia degalinių tinklo „Circle K“ atlikta kainų palyginimo analizė.

<span>Gera žinia vairuotojams – degalų kainos sumažėjo</span>
Gera žinia vairuotojams – degalų kainos sumažėjo / Magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Taline benzino kainos per savaitę sumažėjo vidutiniškai 3 centais, Rygoje – 4 centais, o Vilniuje – 10,5 cento. Palyginti su praėjusiu penktadieniu, dyzelino kaina Taline sumažėjo 10 centų, Rygoje – 8 centų, o Vilniuje – 6,5 cento.

Penktadienį 95 markės benzino litras Taline kainavo vidutiniškai 1,729 euro – 4,5 cento pigiau nei Rygoje, bet 6,5 cento brangiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė vidutiniškai 1,789 euro – 5,5 cento mažiau nei Rygoje, bet 2,6 cento daugiau nei Vilniuje.

Dyzelino litras Taline kainavo vidutiniškai 1,659 euro –7,5 cento pigiau nei Rygoje ir 9,5 cento pigiau nei Vilniuje.

Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

Šiame straipsnyje:
Degalai
kainos
degalų kainos
degalinė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
ALGIRDAS
Kažkodėl kolonėlių tuščios talpos užpildomos , kai kuras būna brangiausias , taip jie aiškina padidinus kainas , O KAI KURAS BŪNA PIGIAUSIAS TALPOS LIEKA TUŠČIOS , NES KAINOS IŠ KARTO DIDNAMOS PABRANGUS KURUI , IŠGAMOS .
1
0
eilinis milnis
oi kaip smagu, spekuliantai pigiau parduoda, aš geriau PL degalus pirksiu, viistiek LT iždas graikijos salose nusėda.......
0
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų