Gera žinia vairuotojams – degalų kainos sumažėjo

Taline benzino kainos per savaitę sumažėjo vidutiniškai 3 centais, Rygoje – 4 centais, o Vilniuje – 10,5 cento. Palyginti su praėjusiu penktadieniu, dyzelino kaina Taline sumažėjo 10 centų, Rygoje – 8 centų, o Vilniuje – 6,5 cento.
Penktadienį 95 markės benzino litras Taline kainavo vidutiniškai 1,729 euro – 4,5 cento pigiau nei Rygoje, bet 6,5 cento brangiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė vidutiniškai 1,789 euro – 5,5 cento mažiau nei Rygoje, bet 2,6 cento daugiau nei Vilniuje.
Dyzelino litras Taline kainavo vidutiniškai 1,659 euro –7,5 cento pigiau nei Rygoje ir 9,5 cento pigiau nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.
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(be temos)