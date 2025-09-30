Galimi pirmieji mėlynojo liežuvio ligos atvejai Lietuvoje: kaip elgtis ūkininkams?

Šiuo metu mėlynojo liežuvio ligos antigenai nustatyti galvijams iš penkių ūkių, klinikinių požymių nestebima. Mėginiai diagnozei patvirtinti ir šios ligos serotipui nustatyti išsiųsti į Europos Sąjungos Referentinę laboratoriją. Atsakymų tikimasi sulaukti po savaitės.
Kol laukiama patvirtinamųjų tyrimų rezultatų, MLL įtariamuose ūkiuose taikomos šios apsaugos priemonės:
apribotas galvijų judėjimas iš ūkių;
atliekamas epizootinis tyrimas;
imami papildomi mėginiai tiek iš įtariamos bandos, tiek iš aplinkinių ūkių bandų bei kai kurių ūkių, kurie įsigijo galvijų iš MLL įtariamų ūkių;
specialiomis gaudyklėmis gaudomi mašalai, siekiant nustatyti, ar ligos platintojų šiuo metu vis dar yra ir ar jie platina MLL virusą.
Patvirtinus MLL diagnozę Lietuvoje:
Patvirtinus MLL, Lietuva prarastų laisvos nuo šios ligos šalies statusą.
Trečiosios šalys, kurios reikalauja importuoti tik iš laisvų nuo MLL šalių, uždraustų gyvų galvijų ir genetinių produktų (spermos, kiaušialąsčių) įvežimą.
Prekiaujant su ES šalimis ir vežant į kitas šios ligos neapimtas šalis bus privaloma atlikti papildomus tyrimus.
Nebūtų taikomi jokie apribojimai pieno prekybai, perdirbimui, galvijų pervežimui ar skerdimui Lietuvos teritorijoje.
Į šalis, kuriose ši liga nustatyta, gyvulius būtų galima vežti laikantis specialiųjų sąlygų, nurodytų veterinarijos sertifikatuose (pavyzdžiui, 14 dienų išlaikyti apsaugotus nuo vabzdžių ir per tą laiką ištirti dėl MLL PGR metodu arba vakcinuoti gyvulius ir išlaikyti juos mažiausiai 30-60 dienų).
Vakcinacija nuo MLL būtų savanoriška, tai taptų ūkininko apsisprendimu, tačiau VMVT kol kas nerekomenduoja vakcinuoti galvijų, net ir gavus MLL patvirtinimą iš ES Referentinės laboratorijos, nes artėjant šaltajam metų sezonui baigiasi kraujasiurbių mašalų, kurie yra pagrindiniai ligos platintojai, aktyvumo sezonas. Vakcinacija būtų aktualesnė avims, nes jos jautresnės MLL, tačiau bet kokiu atveju, nusprendus vakcinuoti savo laikomus gyvūnus, reikėtų vadovautis VMVT nurodymais, kokia vakcina, kokio amžiaus gyvūnus ir kokiu dažnumu juos reikia vakcinuoti.
Svarbu žinoti eksportuotojams, jei Lietuvai bus taikomi apribojimai dėl MLL:
Šiuo metu eksporto ribojimai su kitomis šalimis netaikomi. Tačiau Lietuvai netekus laisvos nuo MLL šalies statuso, didžiausią žalą patirtų į Turkiją gyvus galvijus eksportuojantys ūkininkai. Į šią šalį galvijų nebūtų galima įvežti.
Vežant galvijus į Izraelį reikės atlikti papildomus tyrimus.
Gera žinia ūkiams
šiuo metu Europos Komisijoje svarstomas reglamento projektas dėl MLL kontrolės pakeitimo. Jį patvirtinus, MLL būtų laikoma paprasta ūkine liga, būtų panaikintos apribojimų zonos, o prekyba taptų labiau laisvesnė. Manoma, kad naujasis reglamentas įsigalios kitais metais, tačiau iki tol bus laikomasi visų numatytų apribojimų.
Biologinis saugumas yra esminis saugumo garantas, todėl itin svarbu:
į ūkį įsivežti tik sveikus gyvulius;
užtikrinti transporto priemonių valymą ir dezinfekciją;
naujai įvežtus į ūkį gyvulius, jei įmanoma, laikyti atskirai bent 21 dieną, stebėti jų sveikatos būklę;
naudoti mašalus atbaidančias priemones (repelentus), tinkamai tvarkyti ir laiku šalinti mėšlą bei srutas;
-
įtarus užkrečiamąją ligą, jei įmanoma, atskirti sergančius gyvulius nuo kitų, neišvežti ūkinių gyvūnų ir jų produktų iš laikymo vietos.
Apie bet kokius MLL įtarimus reikia kuo skubiau pranešti privačiam veterinarijos gydytojui ir VMVT, užpildžius anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ar +370 5 242 0108 (tinka skambinant ir iš užsienio).
