Finansų ministro frakcijose nesulaukusi opozicija kviečia jį į Seimo tribūną: surinko parašus

Keliamas klausimas, kokį valstybės skolos santykį su bendruoju vidaus produktu (BVP) ir kiek biudžeto lėšų palūkanoms planuojama skirti šios Vyriausybės kadencijos pabaigoje 2028 m.
Teigiama, kad valstybės skola artėja prie 45 proc. nuo BVP dydžio, o Valstybės kontrolė (VK) prognozuoja tolesnį jos augimą, skolinimosi kaina yra gerokai didesnė nei ankstesniais metais.
Ministras taip raginamas įsipareigoti, kad, nepaisant kalbų apie galimus fiskalinės drausmės pažeidimus, 2027 m. biudžeto projektas nepažeis nustatyto 3 proc. deficito lygio.
T. Valio taip pat prašoma įvardinti, iš kokių konkrečiai lėšų bus finansuojamas Vyriausybės Šeimos priemonių paketas, kokia dalis įsipareigojimų bus perkelta kitai parlamento kadencijai.
Opozicija taip pat kelia klausimus dėl diskusijų sukėlusių, Finansų ministerijos parengtų loterijų mokesčio pakeitimų.
Jau skelbta, kad siūlymą keisti loterijų mokestį rengė viceministras Janušas Kizenevičius – finansų ministrui keliamas klausimas, ar jis apie šį siūlymą buvo informuotas, jam pritarė ir tuo atveju, jeigu apie projektą nežinojo, kodėl viceministrą vis dar pasilieka savo politinėje komandoje.
Kvietime ministrui pasisakyti Seimo tribūnoje taip pat keliami klausimai dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) reorganizacijos ir planuojamų ilgamečių darbuotojų atleidimų – kiek žmonių numatoma atleisti ir kokio efekto dėl to tikimasi.
Ministro taip pat prašoma įvertinti, kokius rezultatus kaip gebantis „netradiciškai žvelgti į viešuosius finansus“ jis pasiekė per tris darbo mėnesius – apie tokį „netradicinį žvilgsnį“ anksčiau kalbėjo prezidentūros atstovai.
Kaip skelbta, finansų ministrą į frakcijos posėdžius kvietė opozicijai priklausantys konservatoriai ir liberalai, „Nemuno aušra“, taip pat „valstiečiai“, tačiau ministro komanda susitikimus atšaukė.
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