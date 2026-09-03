Finansų ministerija: šių kompensacijų suma išaugo iki 6 mln. eurų

Elektros tinklo atkūrimo kaštų vertinimas tuo metu nesikeičia – apie 10 mln. eurų, dar 2 mln. eurų „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) savo iniciatyva numato skirti tiesioginių nuostolių kompensacijoms (už maistą, kurą, generatorius ir kt.).
Pasak ESO, dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo jau kreipėsi virš 2 tūkst. klientų.
Ministerijos teigimu, audros finansinis poveikis dar bus tikslinamas, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai vis dar tęsiami.
„Dviejų kartų yra daugiau nei pakankamai išmokti pamokas, ypač verslui. Iš „Ignitis grupės“ ir ESO tikimės ne kosmetinių pažadų, o realių sisteminių sprendimų, kad ateityje ekstremalios situacijos būtų suvaldomos greičiau, o tinklo atsparumas ir reagavimas į sutrikimus užtikrintų minimalų poveikį gyventojams“, – pranešime cituojamas finansų ministras Taurimas Valys.
ESO planuoja pirmąsias kompensacijų išmokas klientams pradėti mokėti nuo rugsėjo 7 dienos.
Ketvirtadienio duomenimis, elektros vis dar neturi kiek daugiau nei 4 tūkst. ESO klientų.
Per rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusią audrą daugelyje šalies vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti.
Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. ESO klientų, o elektros tinkle užfiksuota daugiau kaip 9 tūkst. pažeidimų.
Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių Vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
Skaičiuojama, kad audros finansinis poveikis siekia apie 17 mln. eurų – elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 mln. eurų, dar apie 7 mln. eurų sudarys kompensacijos ESO klientams.
Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkst. draudžiamųjų įvykių, o bendra padaryta žala viršija 13 mln. eurų.
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