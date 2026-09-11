Finansų ministerija mažina BVP augimo prognozę

Kovą ji skaičiavo, kad BVP šiemet augs 3,1 procento.
Penktadienį skelbiamas atnaujintas ekonominės raidos scenarijus numato, kad kitų metų BVP augimo prognozė mažinama 0,1 proc. punkto iki 2,2 procento.
Finansų ministro Taurimo Valio teigimu, nors ekonomika išlieka atspari, o jos augimą palaiko stipri vidaus paklausa, rizikų kelia pabrangusi energija, pasaulinės prekybos neapibrėžtumas ir silpnesnė išorės paklausa.
Ministerijos vertinimu, BVP augimui neigiamos įtakos gali daryti karo Ukrainoje arba Artimuosiuose Rytuose eskalacija, stiprėjantis valstybių protekcionizmas prekybos rinkose, energijos ir kitų žaliavų, maisto kainų šokai, mažiau palanki euro zonos ir globalios ekonomikos raida, svyravimai pasaulio finansų rinkose, visuomenės senėjimas ir darbuotojų trūkumas.
Infliacija šiemet padidės iki 5 proc. – 1,3 proc. punkto daugiau nei prognozuota kovą, o kitų metų prognozė didinama 0,9 punkto iki 3,3 procento.
Ifliaciją, ministerijos vertinimu, didins dėl karo Artimuosiuose Rytuose pakilusios energijos ištekli kainos.
„Kita vertus, kol kas ženkliai išaugusios energijos kainos nepersidavė į (...) maisto produktus, liepą buvo stebimas šių produktų kainų mažėjimas“, – pranešė ministerija.
Ministro teigimu, žmonių perkamąją galią palaikys beveik dukart sparčiau nei infliacija augančios pajamos ir pensijos.
Prognozuojama, kad vidutinis atlyginimas šiemet augs 9,4 proc. (kovo prognozė – 7,9 proc.), o kitąmet – 7,2 proc. (6,1 proc.), tuo metu nedarbas sieks atitinkamai 6,8 proc. ir 6,9 proc. (tiek pat, kiek kovą).
Prekių ir paslaugų eksportas (palyginamosiomis kainomis), ministerijos vertinimu, 2026-aisiais padidės 4,1 proc. – 1,4 punkto daugiau nei manyta kovą, 2027-aisiais – 3,2 proc. arba 1,4 punkto mažiau.
„Neigiamą įtaką eksporto rinkų raidai ir Lietuvos prekių eksporto plėtrai darys prastesnės tarptautinės prekybos sąlygos dėl JAV taikomų importo muitų ES prekėms bei dėl karo Irane išaugusios energijos kainos. Paslaugų eksportas ir toliau reikšmingai prisidės prie bendrojo eksporto augimo“, – mano ministerija.
Remiantis atnaujintu scenarijumi Finansų ministerija rengs 2027-2029 metų trimetį biudžetą.
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