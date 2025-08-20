Finansų ministerija: didelė rizika, kad Lietuva RRF plane nepasieks 44 rodiklių iš 216

Europos Komisijai (EK) atsiskaityti už rodiklių įgyvendinimą Lietuva vėliausiai turi iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.
„Viskas turi pasibaigti 2026 m. rugpjūčio 31 d. „ant žemės“ ir tų rodiklių įvykdymo dokumentus reikia per kitų metų rugsėjo mėnesį pateikti, (…) o kas nesuspėjo, tas į traukinį pavėlavo“, – Vyriausybės pasitarime trečiadienį sakė laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius.
„Labai kviečiu, kolegos, motyvuoti savo žmones įvertinti labai santūriai įvertinti tą riziką (negauti RRF lėšų – ELTA), realistiškai, galbūt net persidraudžiant tam tikrais atvejais, (…) kitaip mes nespėjam su EK suderinti (RRF – ELTA) plano pakeitimų“, – pažymėjo jis, kreipdamasis į ministerijų atstovus.
Pasak Finansų ministerijos, Lietuvai skirtą RRF plano dalį „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) iš viso sudaro 216 rodiklių, iš kurių įgyvendinta 110, o siekiama dar 106.
„Pagal (…) liepos mėnesio rodiklių rizikų vertinimą (…) iš siekiamų rodiklių 44 rodikliai yra didelės rizikos. Pažymėtina, kad NKL plano rodiklių rizikų vertinimas atliekamas kas mėnesį, todėl didelės rizikos rodiklių kiekis gali kisti“, – aiškina ji.
Ministerija įspėja, kad pagrindinės rizikos nepasiekti numatytų RRF rodiklių yra susijusios su užtrunkančiu viešųjų pirkimų procesu ir teisminiais ginčais, ilgesnėmis diskusijomis, kurios reikalingos parengti svarbių reformų teisės aktus.
Teigiama, kad procesus stabdo ir didelis socialinių partnerių, kurie teikia siūlymus projektams, skaičius, mažesnis suinteresuotumas iš galimų pareiškėjų RRF lėšoms gauti.
Taip pat, anot ministerijos, lieka nedaug laiko projektams įgyvendinti, užsitęsia diskusijos su EK dėl tinkamo rodiklių pasiekimo.
NKL plano išskirtinumas – RRF lėšos išmokamos ne už patirtas projektų išlaidas, bet tik atsiskaitant už pasiektus rodiklius.
Pagal NKL šalis šiuo metu yra gavusi 1,8 mlrd. eurų, rugpjūtį Komisijai pateiktas mokėjimo prašymas gauti dar 515 mln. eurų, atskaičius avansus.
EK patvirtinus šį prašymą, Lietuva pagal keturis mokėjimų prašymus iš viso bus gavusi 2,3 mlrd. eurų RRF fondų lėšų.
Paskutinį RRF mokėjimą iš EK Lietuva gavo pernai gruodį – išmokėta 463 mln. eurų, atėmus išankstinį finansavimą.
Naujausią NKL plano keitimą Finansų ministerija Komisijai oficialiai pateikti ketina šį spalį, o per lapkričio ir gruodžio mėnesius numatomas jo tvirtinimas EK ir Europos Sąjungos (ES) Taryboje.
Kitą mokėjimo prašymą planuojama teikti gruodžio mėnesį.
