Eurostatas skelbia infliacijos ir nedarbo rodiklius: lenkiame euro zoną?

Latvijoje metinė infliacija siekė 2,9 proc., Estijoje – 1,3 proc. Visoje euro zonoje metinė infliacija siekė 3,3 procento.
Tuo metu rugpjūtį Lietuvoje fiksuota 0,1 proc. mėnesio infliacija buvo trečia mažiausia euro zonoje. Eurostato duomenimis, tokia pat ji buvo Italijoje ir Nyderlanduose.
Latvijoje ir Estijoje mėnesio infliacija siekė 0,3 proc. Visoje euro zonoje vidutiniškai kainos per mėnesį didėjo 0,4 procento.
Per metus nedarbas šalyje sumenko
Nedarbas liepą Lietuvoje buvo vos didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenys.
Per metus nedarbas šalyje sumenko 0,6 punkto ir siekė 6,2 proc., o per mėnesį nepakito. Darbo liepą neturėjo 97 tūkst. žmonių, iš jų 11 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbo lygis per metus sumenko 1,3 punkto iki 12,1 proc.
Latvijoje nedarbas liepą siekė 7,3 proc. – per metus ir per mėnesį sumažėjo po 0,2 punkto, Estijoje – 6,9 proc., arba 1,1 punkto mažiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito.
ES nedarbas vidutiniškai siekė 6,1 proc., o euro zonoje – 6,4 proc. Abu rodikliai per metus augo 0,1 punkto ir per mėnesį nesikeitė.
Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13,5 mln. žmonių, euro zonoje – 11,3 mln.
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