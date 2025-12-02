Eurostatas: darbo neturėjo 103 tūkst. žmonių

Per metus nedarbas šalyje smuko 0,4 procentinio punkto, o per mėnesį nepakito ir siekė 6,5 proc. Darbo neturėjo 103 tūkst. žmonių, iš jų 14 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbo lygis per metus smuko 2,4 punkto iki 12,9 procento.
Latvijoje nedarbas siekė 7,1 proc. – 0,1 punkto daugiau nei prieš metus ir 0,1 punkto mažiau nei prieš mėnesį, Estijoje – 7,3 proc., arba 0,2 punkto mažiau nei prieš mėnesį, o per mėnesį nepakito.
ES nedarbas vidutiniškai siekė 6 proc. – 0,2 punkto daugiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito. Euro zonoje jis siekė 6,4 proc. – 0,2 punkto daugiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito.
Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13,35 mln. žmonių, Euro zonoje – 11 mln.
