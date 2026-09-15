Euro zonos tarptautinės prekybos perteklius liepą išaugo iki 14,2 mlrd. eurų

Euro zonos prekių eksportas į likusį pasaulį liepą siekė 276 mlrd. eurų ir per metus padidėjo 9 proc. (nuo 253,3 mlrd. eurų). Tuo metu importas augo 7,9 proc. – nuo 242,6 mlrd. eurų iki 261,8 mlrd. eurų.
Palyginti su birželiu, kai prekybos perteklius siekė 7,2 mlrd. eurų, liepą jis išaugo beveik dvigubai. Eurostato duomenimis, augimą daugiausia lėmė didesnis chemijos ir susijusių produktų, kitų pramoninių prekių bei maisto ir gėrimų prekybos perteklius.
Vis dėlto per pirmuosius septynis šių metų mėnesius euro zonos prekybos perteklius siekė 17 mlrd. eurų ir buvo gerokai mažesnis nei 92,8 mlrd. eurų tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Sausį–liepą euro zonos eksportas į likusį pasaulį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 1,2 proc. iki 1,76 trln. eurų, o importas – 5,8 proc. iki 1,74 trln. eurų. Prekyba tarp euro zonos valstybių per metus padidėjo 5 proc. iki 1,65 trln. eurų.
Visos Europos Sąjungos (ES) prekybos prekėmis su likusiu pasauliu perteklius liepą siekė 8 mlrd. eurų, palyginti su 9,8 mlrd. eurų tuo pačiu mėnesiu prieš metus. Eksportas per metus padidėjo 7,8 proc. – nuo 229,2 mlrd. eurų iki 247,1 mlrd. eurų, o importas – 9 proc. – nuo 219,5 mlrd. eurų iki 239,1 mlrd. eurų.
Didžiausias ES prekybos perteklius liepą fiksuotas prekiaujant su JAV – 17,9 mlrd. eurų, Jungtine Karalyste – 17,8 mlrd. eurų, bei Šveicarija – 6,6 mlrd. eurų. Tuo metu didžiausias prekybos deficitas išliko su Kinija ir siekė 36,5 mlrd. eurų.
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