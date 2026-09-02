Elektros kabeliai šiuose miestuose bus nutiesti greičiau

Energetikos ministerija inicijavo, kad „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) šiuos darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau, trečiadienį pranešė ministerija.
Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatoma skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos.
„10 kilovoltų (kV) elektros linijų perkėlimas po žeme iš esmės sumažina elektros atjungimų riziką audrų bei kitų gamtos stichijų metu. Šie regionai yra strategiškai svarbūs mūsų valstybei, todėl sprendimas paankstinti darbus ir visus projektus užbaigti metais anksčiau leis jau artimiausiu metu užtikrinti patikimą elektros tiekimą tūkstančiams gyventojų, verslui bei svarbiems infrastruktūros objektams“, – pranešime teigė ministras Lukas Savickas.
Šis projektas yra dalis Vyriausybės naudų paketo plečiant Tauragės poligoną Tauragės ir Jurbarko rajonuose ir įkuriant Kapčiamiesčio poligoną bei karinę mokymo teritoriją.
Lazdijų rajone iš numatytų 54,5 km kabelių jau įrengta 12,3 km (investuota apie 1,3 mln. eurų), o likusi 42,2 km atkarpa (2,8 mln. eurų) perkeliama į 2027 metus. Tauragės rajone iš planuoto 51 km tinklo jau sukabeliuota 22,5 km (apie 1,9 mln. eurų), o dar 28,5 km (beveik 1,9 mln. eurų) – 2027 metais, o Jurbarko rajoje – iš 28,6 km jau nutiesta 12,6 km kabelių (734 tūkst. eurų), o dar 16 km ruožas (962 tūkst. eurų) – 2027 metais.
Iki šiol atlikti darbai jau pagerino elektros tiekimo patikimumą 6,2 tūkst. vartotojų (1,5 tūkst. – Lazdijuose, 3,6 tūkst. – Tauragėje, 1,2 tūkst. – Jurbarke), o 2027 metais – dar 10,2 tūkst. vartotojų (atitinkamai 4,4 tūkst., beveik 3 tūkst. ir 2,8 tūkst.).
L. Savickas praėjusią savaitę teigė, jog reikia spartinti kabeliavimą ir vietoje dabar numatytos 2 tūkst. kilometrų programos nutiesti 6 tūkst. kilometrų kabelių.
ESO vadovas Renaldas Radvila teigė, jog nutiesus 6 tūkst. kilometrų kabelių sutrikimų galėtų išvengti apie 280 tūkst. vartotojų.
ESO duomenimis, 39 proc. viso bendrovės 135 tūkst. km tinklo jau yra po žeme. Pernai ESO miškingose teritorijose paklojo 368 km kabelių.
BNS rašė, kad Vyriausybė pernai pavasarį priėmė sprendimą 2025–2028 metais 2 tūkst. kilometrų 10 kilovoltų (kV) linijų miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais.
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