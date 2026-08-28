Elektros dar neturi 44 tūkst. ESO klientų: atstatymo darbus tikimasi baigti iki sekmadienio

Rasa Juodkienė teigė, kad didžiąją dalį elektros tiekimo atstatymo darbų tikimasi baigti penktadienį ir šeštadienį, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai.
„Maksimumą turime padaryti per rytojų (šeštadienį – BNS). Šiandien dar liko ir rytojus, tada liks pavieniai (sutrikimai – BNS)“, – sakė R. Juodkienė.
Kiek tiksliai vartotojų dar gali būti be elektros sekmadienį, ji negalėjo pasakyti.
Kaip rašė BNS, ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas, taip pat papildomai atlygins tiesioginius audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams.
Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu.
(be temos)