 Elektros dar neturi 44 tūkst. ESO klientų: atstatymo darbus tikimasi baigti iki sekmadienio

Elektros dar neturi 44 tūkst. ESO klientų: atstatymo darbus tikimasi baigti iki sekmadienio (Atnaujinta)

2026-08-28 17:36
Lukas Oželis (BNS)

Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros penktadienį po pietų elektros vis dar neturi 44 tūkst. vartotojų, BNS pranešė „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovė.

<span>Elektros dar neturi 44 tūkst. ESO klientų: atstatymo darbus tikimasi baigti iki sekmadienio</span>
Elektros dar neturi 44 tūkst. ESO klientų: atstatymo darbus tikimasi baigti iki sekmadienio / L. Balandžio / BNS nuotr.

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Rasa Juodkienė teigė, kad didžiąją dalį elektros tiekimo atstatymo darbų tikimasi baigti penktadienį ir šeštadienį, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai.

„Maksimumą turime padaryti per rytojų (šeštadienį – BNS). Šiandien dar liko ir rytojus, tada liks pavieniai (sutrikimai – BNS)“, – sakė R. Juodkienė.

Kiek tiksliai vartotojų dar gali būti be elektros sekmadienį, ji negalėjo pasakyti.

Kaip rašė BNS, ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas, taip pat papildomai atlygins tiesioginius audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams.

Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.

Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu.

Šiame straipsnyje:
ESO
klientai
audra
nėra elektros
be elektros
elektra
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Slykstu kad sitaip apleista elektros tiekimo infrastruktura priviso ivairiu firmeliu pavadinimais ,elektrum 1, 2 magnetum .. ,,net juokas ima ir visi ciulpia is musu kiseniu pinigelius o kad elektros tiekimo linijos uzele ir apaugo medziais niekam nerupi svarbiausia tukstantiniai dividendai nera jokios kontroles is buvusiu ir esmu vyriausybiu svarbu isidarbinti ir idarbinti savus , raudondvario dvare ,,o ant elektros tiekimo liniju virsta suzele medziai nera pinigu nes reikalingi tukstanciai dividendam
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