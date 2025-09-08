Ekonomistė įspėja apie didėsiančią infliaciją

„Metai iš metų rugpjūtį yra tiek su derliumi susiję kainų pokyčiai, nes jau yra ir šviežių daržovių, kurios atitinkamai padidina konkurenciją su įvežtinėmis ir numuša kainas, taip pat vaisių vietinė pasiūla prisideda prie palankių vartotojų kainų tendencijų, yra ir išpardavimų mėnuo“, – BNS sakė banko „Artea“ ekonomistė I. Genytė-Pikčienė.
Anot jos, rugpjūtį vartotojams palankios buvo ir degalų kainos.
Tuo metu metinei infliacijai įtakos turi nuo metų pradžios didėję akcizai, taip pat minimali alga ir su tuo susijęs atlyginimų augimas.
„Šią tendenciją stebėsime visus metus, nes metų pradžioje infliacija šoktelėjo ir atitinkami metinis pokytis yra nulemtas nuo metų pradžios“, – sakė ekonomistė.
„Gali būti, kad metinė infliacija rudens mėnesiais bus dar didesnė nei dabar, nes pernai palyginamoji bazė buvo žemesnė“, – pridūrė ji.
Analitikė prognozuoja, kad metinė infliacija šiemet sieks 3,6 proc., o kitąmet jai įtakos turės antros pensijų pakopos reforma, kuri paskatins didesnį vartojimą.
„Turėsime aukštesnę nei natūralią mūsų šaliai būdingą infliaciją dėl to, kad numatomas perteklinio vartojimo epizodas dėl į ekonomiką, namų ūkio vartojimą įlietų antros pensijų pakopos pinigų veiksnys“, – aiškino „Artea“ ekonomistė.
„Yra Estijos patirtis, ji byloja, kad nemaža dalis tų pinigų bus išleista prekėms ir paslaugoms, tai lems, kad turėsime paklausos šoką, kuris gali pakatinti infliacijos procesus“, – sakė ji.
Valstybės duomenų agentūros duomenimis rugpjūtį, palyginti su liepa, mėnesio defliacija siekė 0,2 procento. Tuo metu metinė infliacija – rugpjūtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai – siekė 4 proc.
