Ekonomistas: infliaciją toliau veikia brangstantis kuras, grįžta gyventojų nerimas

Išankstinei metinei infliacijai rugsėjį pasiekus 6,1 proc., o mėnesio – 0,9 proc., „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad labiausiai brango segmentai, kuriuos tiesiogiai veikia karas Artimuosiuose Rytuose – benzinas, dyzelinas, šilumos energija.
„Bloga naujiena yra tai, kad rudenį infliacija dar labiau akseleruosis. Prisidės ir šilumos kainų, ir elektros kainų augimas, nes rudenį atsinaujinančios energetikos dalis yra mažesnė, tai didesnės įtakos elektrai turės dujų kaina, kuri yra labai stipriai pakilusi dėl karo Irane“, – BNS sakė „Citadele“ analitikas.
„Energetika pradės vis labiau ir labiau veikti kitus segmentus, įskaitant ir maistą“, – pridūrė jis.
A. Izgorodinas taip pat pastebėjo, kad kol kas maisto infliacijos nėra, tačiau užsitęsus karui jis pradės brangti.
Pasak A. Izgorodino, infliacijos pikas turėtų būti pasiektas šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje: „Karas Irane nėra pasibaigęs. Energetika lieka brangi, rudenį, tikėtina, galime matyti dar vieną europietiškų dujų kainų augimą, nes Europa į šitą šildymo sezoną ateina su rekordiškai žemu lygiu dujų saugyklose. Tai pradės veikti ir elektros kainą“.
„Artimiausiu metu infliacija dar labiau akseleruosis ir jeigu ji taip toliau akseleruosis, tai metų gale jau bus ganėtinai artima tam lygiui, ties kuriuo gyventojų pirkimo galia pradeda buksuoti“, – kalbėjo ekonomistas.
SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas savo ruožtu sakė, kad kainų šuolis rugsėjį – įprastas reiškinys pasibaigus drabužių ir avalynės išpardavimams. Tačiau analitikas pripažįsta, kad mėnesio infliacija aukštesnė nei tikėtasi dėl brangesnių degalų.
Tuo metu metinę infliaciją ir toliau lemia nuo metų pradžios pakilę mokesčiai, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata šildymui.
„Pagrindinis aspektas vis tiek yra energetika, degalai“, – BNS teigė T. Povilauskas.
T. Povilausko teigimu, analitikai savo infliacijos prognozėse jau yra įvertinę numatomą apie 20 proc. šilumos kainos augimą, tačiau rizikų vis tiek yra.
„Tai nebūtų jokia staigmena, labiau nei tikimės infliacijos tai nepadidintų. Bet artėjant žiemai ta rizika auga – ir dujų, ir dyzelino rinkoje gali būti nemalonių netikėtumų. Čia yra didžiausias nerimas“, – aiškino ekonomistas.
Pasak analitiko, auganti infliacija neturėtų paveikti pensininkų perkamosios galios, nes kitąmet pensijas numatyta didinti sparčiau nei kils kainos, net jei ir žiema bus šalta.
Tuo metu kai kurių darbuotojų perkamoji galia sumažės, neatmetė jis.
„Su dabartinėmis dyzelino, šilumos kainomis, tas spaudimas yra negrįžtamas ir nemanau, kad ji (perkamoji galia – BNS) išsilaikys. Turbūt artimiausiais mėnesiais matysime sprendimus dėl akcizų, kokie bus politiniai sprendimai dėl šilumos kainų“, – kalbėjo T. Povilauskas.
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