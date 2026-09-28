Ekonomistai: prekybos augimą lėtina išsikvepiantis pensijų reformos efektas

„Nėra taip, kad gyventojai tiesiog jau išvartojo tos pensijų reformos pinigus, bet dalis gyventojų tiesiog pristabdo šiek tiek savo papildomus pirkinius, nes ruošiasi brangiam šildymui, brangiam dyzelinui, brangiai elektrai ir atitinkamai tiesiog dalis žmonių pradeda šiek tiek tas išlaidas riboti ir ruošiasi dar vienam infliacijos šuoliui“, – BNS sakė „Citadele“ analitikas Aleksandras Izgorodinas.
Mažmeninė prekyba per aštuonis šių metų mėnesius augus 6,4 proc., o vien rugpjūtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai – 3,7 proc.
SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad tokie rezultatai nestebina – augimas slūgsta lėšas išleidus vis didesnei daliai iš antrosios pakopos pasitraukusių gyventojų.
„Akivaizdu, kad vyksta nusiraminimas rinkoje“, – BNS sakė T. Povilauskas.
„Bet vis tiek tas ne maisto prekių prekybos didėjimas (rugpjūtį, palyginti su pernai rugpjūčiu – BNS), yra istoriškai nemažas. Todėl kažkokių stipresnių neigiamų ženklų nesimato“, – kalbėjo jis.
Pasak A. Izgrodino, Lietuvoje labai akivaizdus atotrūkis tarp maisto ir ne maisto mažmeninės prekybos.
„Ne maisto mažmeninė prekyba toliau kyla, o maisto mažmeninė prekyba stagnuoja. Čia ir pasireiškia tas infliacijos efektas. Tas faktas, kad neauga maisto mažmeninė prekyba ir auga ne maisto, rodo, kad dalis žmonių turi užtektinai pinigų ir vartoja tiek, kiek nori, o dalis žmonių sunkiai subalansuoja savo finansus ir taupo netgi maisto produktų sąskaita“, – aiškino ekonomistas.
A. Izgorodinas, be kita ko, pastebi, kad pensijų reforma šiek tiek „išjudino“ restoranų apyvartą.
„Pakankamai neblogas rezultatas, bet manau, kad tai yra laikinas dalykas, nes ruduo restoranų sektoriui gali būti dar vienas sunkesnis laikotarpis – tai yra sektorius, kuris yra labai cikliškas ir pažeidžiamas tada, kai brangsta pirmo būtinumo prekės, – kalbėjo ekonomistas. – Vasara jiems buvo pakankamai sėkminga, bet manau, kad rudenį augimas labai stipriai sulėtės.“
Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per aštuonis mėnesius augo 4,6 proc., o vien rugpjūtį, palyginti su pernai rugpjūčiu, – 5,8 procento.
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