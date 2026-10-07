 Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo į 22 vietą

Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo į 22 vietą

2026-10-07 07:17
BNS inf.

Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidinyje perskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis, skelbia portalas „Verslo žinios“.

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<span>Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo į 22 vietą</span>
Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo į 22 vietą / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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Vis dėlto, anot jo, geri pasiekimai nėra itin tvarūs – ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai.

Kanados analitikos centras „Fraser Institute“ pasaulinį EFW indeksą skelbia kiekvienais metais. Indeksas įvertina penkias valstybei ir verslui svarbias sritis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršenybę ir nuosavybės teises, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę bei skolinimosi, darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Iš viso indekse įvertinami 46 rodikliai.

Šiame straipsnyje:
ekonominės laisvės indeksas
ekonominė laisvė
Lietuva

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