EK ragina Lietuvą taikyti griežtesnes sankcijas įmonėms už mokesčių vengimą

„Sankcijos yra akivaizdžiai per švelnios, kad atgrasytų su agresyviu mokesčių planavimu sudarant tarpvalstybinius mokesčių susitarimus siejamas tarptautinių įmonių grupes arba asmenis“, – rašoma EK pranešime.
Kaip BNS informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per du mėnesius.
„Lietuvai suteikti du mėnesiai atsakyti Komisijai ir imtis veiksmų dėl nustatytų trūkumų. Šiuo metu klausimas yra nagrinėjamas pažeidimo nagrinėjimo procedūros tvarka“, – BNS informavo ministerija.
EK vertinimu, Lietuvoje už dalies ES direktyvos reikalavimų nesilaikymą sankcijos nėra pakankamai veiksmingos ir atgrasomos.
Šie reikalavimai susiję su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis, taip pat pranešti apie tarpvalstybinius susitarimus, potencialiai agresyvaus mokesčių planavimo schemas. Dėl to Komisija Lietuvai išsiuntė oficialų pranešimą.
EK oficialius pranešimus apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrą išsiuntė ir Estijai, Latvijai, Vengrijai bei Vokietijai.
Jei priimtinas šalių atsakymas nebus pateiktas, EK gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.
Naujausi komentarai