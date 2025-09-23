 EIM skirs 10 mln. eurų pramonės įmonėms: išskyrė tris regionus

2025-09-23 17:29
ELTOS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) praneša, kad artimiausiu metu Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose veikiančioms didelės pramonės įmonėms skelbs 10 mln. eurų kvietimą Europos Sąjungos (ES) investicijoms gauti. Lėšos bus skirtos taršai mažinti ir ekologiškesnėms technologijoms diegti.

Pasak ekonomikos ir inovacijų laikinojo viceministro Mariaus Stasiukaičio, investicijos leis įmonėms greičiau pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, sumažinti gamybos sąnaudas ir aplinkos taršą.

„Tad šiomis investicijomis ne tik dar labiau didinsime šių įmonių konkurencingumą, bet ir stiprinsime Lietuvos indėlį švelninant su klimato kaita susijusius nacionalinius bei visos ES iššūkius“, – pranešime cituojamas M. Stasiukaitis.

Ministerija nurodo, kad paramą galės gauti didelės įmonės, kurios nedalyvauja ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje. Maksimali vienam projektui skiriama lėšų suma – 1,5 mln. eurų.

Įmonių paraiškas investicijoms gauti priims Inovacijų agentūra, o atranka vyks konkurso būdu.

