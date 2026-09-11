Degalų pasiutpolkė tęsiasi: viename mieste benzinas pabrango net 12 centų

Taline vidutinė benzino kaina per savaitę pakilo 11,5 cento, o dyzelino – 17 centų. Vilniuje benzinas pabrango 10 centų, o dyzelinas – 12 centų, palyginti su praėjusiu penktadieniu. Rygoje benzino kainos pakilo 4,4 cento, o dyzelinas atpigo 0,6 cento.
Penktadienį 95 markės benzinas Estijos sostinėje kainavo vidutiniškai 1,954 euro – 2,4 cento mažiau nei Rygoje, bet 1,5 cento daugiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė 2,014 euro – 3,4 cento mažiau nei Rygoje ir 2,4 cento mažiau nei Vilniuje.
Vidutinė dyzelino kaina Taline siekė 2,039 euro –3,9 cento mažiau nei Rygoje ir 14 centų mažiau nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.
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